Новая домашняя форма "Арсенала" на сезон 2020/21 (ФОТО)
"Арсенал" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2020/21 от компании Adidas.
Новый комплект выполнен в стиле ар-деко с использованием насыщенного красного цвета и является отсылкой к той форме, в которой "канониры" выступали в 30-х и 40-х годах прошлого века.
Впервые команда Микеля Артеты примерит новую форму от своего технического спонсора в заключительном матче этого сезона Премьер-Лиги против "Уотфорда" в воскресенье.
В ней же "Арсенал" выйдет на финал Кубка Англии 1 августа, чтобы в дерби против "Челси" на "Уэмбли" попытаться в рекордный 14-й раз завоевать этот трофей.
23.07.2020 12:00
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Последние комментарии:
пума красивей была как по мне
адик здесь в ширпотреб свернул
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Оставьте луиза на крыше, ему там место
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Хорошая форма
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Кто носит адидас, тот ...
Форма огонь
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Похоже на жилетку уличного рабочего, разве, что цвет не оранжевый.
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В принципе нормальная, правда белого цвета многовато.
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Где статья про домашнюю форму Бёрнли, мижулик?
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А не похуй ли в какой форме будут играть середняки с 10 места?
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Вот новость, так новость, на новость дня походит эта новость.
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Этот выебанный балерин точно пидар, выглядит как транс какой то.
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Гейская форма какая-то , под стать ггешкам. В ней они отлично будут сосать ))
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ахуенчик
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На фото: Адидас
Пенс: "У Сити тоже Пума?"
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У сити тоже пума? Недавно показывали форму сити, точ в точ.
Но стоит ппизнать выглядит неплохо
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наконец-то топовая новость на главной
а то всякие лузерпуйи пичинёны
спасибо миша
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