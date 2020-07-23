Новая домашняя форма "Арсенала" на сезон 2020/21 (ФОТО)

Новая домашняя форма Арсенала "Арсенал" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2020/21 от компании Adidas.

Новый комплект выполнен в стиле ар-деко с использованием насыщенного красного цвета и является отсылкой к той форме, в которой "канониры" выступали в 30-х и 40-х годах прошлого века.

Впервые команда Микеля Артеты примерит новую форму от своего технического спонсора в заключительном матче этого сезона Премьер-Лиги против "Уотфорда" в воскресенье.

В ней же "Арсенал" выйдет на финал Кубка Англии 1 августа, чтобы в дерби против "Челси" на "Уэмбли" попытаться в рекордный 14-й раз завоевать этот трофей.

Новая домашняя форма Арсенала

Новая домашняя форма Арсенала

Новая домашняя форма Арсенала

Новая домашняя форма Арсенала

Новая домашняя форма Арсенала

Новая домашняя форма Арсенала

Новая домашняя форма Арсенала

Новая домашняя форма Арсенала

Новая домашняя форма Арсенала

Новая домашняя форма Арсенала

Новая домашняя форма Арсенала

Новая домашняя форма Арсенала

Новая домашняя форма Арсенала


Метки Adidas, Арсенал, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 766

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Последние комментарии:




  1. superperez101 23.07.2020 12:28 # superperez101
    пума красивей была как по мне
    адик здесь в ширпотреб свернул

    (ответить)

  2. januzaj00 23.07.2020 12:27 # januzaj00
    Оставьте луиза на крыше, ему там место

    (ответить)

  3. sisyazavr 23.07.2020 12:26 # sisyazavr
    Хорошая форма

    (ответить)

  4. largo-winch 23.07.2020 12:20 # largo-winch
    Кто носит адидас, тот ...


    Форма огонь

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  5. scouser2005 23.07.2020 12:20 # scouser2005
    Похоже на жилетку уличного рабочего, разве, что цвет не оранжевый.

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  6. suddenly 23.07.2020 12:19 # suddenly
    В принципе нормальная, правда белого цвета многовато.

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  7. gavriil 23.07.2020 12:16 # gavriil
    Где статья про домашнюю форму Бёрнли, мижулик?

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  8. tigerpool 23.07.2020 12:13 # tigerpool
    А не похуй ли в какой форме будут играть середняки с 10 места?

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  9. sterlyad 23.07.2020 12:11 # sterlyad
    Вот новость, так новость, на новость дня походит эта новость.

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  10. scholes22 23.07.2020 12:10 # scholes22
    Этот выебанный балерин точно пидар, выглядит как транс какой то.

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  11. ytka78 23.07.2020 12:09 # ytka78
    Гейская форма какая-то , под стать ггешкам. В ней они отлично будут сосать ))

    (ответить)

  12. quavo 23.07.2020 12:05 # quavo
    ахуенчик

    (ответить)

  13. chronicle 23.07.2020 12:04 # chronicle
    На фото: Адидас
    Пенс: "У Сити тоже Пума?"

    (ответить)

  14. thegodfather 23.07.2020 12:03 # thegodfather
    У сити тоже пума? Недавно показывали форму сити, точ в точ.
    Но стоит ппизнать выглядит неплохо

    (ответить)

  15. lfcynwa 23.07.2020 12:01 # lfcynwa
    наконец-то топовая новость на главной

    а то всякие лузерпуйи пичинёны

    спасибо миша

    (ответить)

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