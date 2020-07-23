Новая домашняя форма "Арсенала" на сезон 2020/21 (ФОТО)

"Арсенал" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2020/21 от компании Adidas.

Новый комплект выполнен в стиле ар-деко с использованием насыщенного красного цвета и является отсылкой к той форме, в которой "канониры" выступали в 30-х и 40-х годах прошлого века.



Впервые команда Микеля Артеты примерит новую форму от своего технического спонсора в заключительном матче этого сезона Премьер-Лиги против "Уотфорда" в воскресенье.



В ней же "Арсенал" выйдет на финал Кубка Англии 1 августа, чтобы в дерби против "Челси" на "Уэмбли" попытаться в рекордный 14-й раз завоевать этот трофей.



















































