Клопп: "Мы не остановимся"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что его команда не удовлетворится титулом Премьер-Лиги.

После оформления чемпионства в Премьер-Лиге команда Клоппа выглядела насытившейся, несколько раз оступившись и лишившись шансов обновить рекорд по количеству очков за сезон.



Однако после победы 5:3 над "Челси" и церемонии награждения Клопп дал обещание, что в следующем сезоне "красные" снова пойдут вперед и постараются стать еще лучше.



"Мы не остановимся, не остановимся. У нас есть вызовы, свои внутренние вызовы. Естественно, мы можем прибавить".



"У нас есть игроки для этого. Например, Наби (Кейта) нормально отыграл только концовку сезона. У нас довольно много возможностей, чтобы сделать следующий шаг. Мы должны его сделать, потому что другие не будут спать".



"Я не даю никаких гарантий кроме того, что мы постараемся", — сообщил Клопп Sky Sports.