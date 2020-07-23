Клопп: "Мы не остановимся"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что его команда не удовлетворится титулом Премьер-Лиги.

После оформления чемпионства в Премьер-Лиге команда Клоппа выглядела насытившейся, несколько раз оступившись и лишившись шансов обновить рекорд по количеству очков за сезон.

Однако после победы 5:3 над "Челси" и церемонии награждения Клопп дал обещание, что в следующем сезоне "красные" снова пойдут вперед и постараются стать еще лучше.

"Мы не остановимся, не остановимся. У нас есть вызовы, свои внутренние вызовы. Естественно, мы можем прибавить".

"У нас есть игроки для этого. Например, Наби (Кейта) нормально отыграл только концовку сезона. У нас довольно много возможностей, чтобы сделать следующий шаг. Мы должны его сделать, потому что другие не будут спать".

"Я не даю никаких гарантий кроме того, что мы постараемся", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 959

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Последние комментарии:




  1. reams 23.07.2020 12:08 # reams
    наверняка он брал уроки у Сафа

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  2. tigerpool 23.07.2020 12:07 # tigerpool
    Есть куда стремиться, золотой требл еще никто не отменял

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  3. scholes22 23.07.2020 12:06 # scholes22
    Просто картонные хуесосы

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  4. sterlyad 23.07.2020 11:40 # sterlyad
    Может национальный кубок возьмут наконец таки.

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  5. largo-winch 23.07.2020 11:38 # largo-winch
    Клопп топ

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  6. chelsealondon 23.07.2020 11:36 # chelsealondon
    Выиграют Чемпионшип ...

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  7. sterlyad 23.07.2020 11:16 # sterlyad
    Роджерс старался, Ливерпуль распался.

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