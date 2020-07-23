Клопп: "Мы не остановимся"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что его команда не удовлетворится титулом Премьер-Лиги.
После оформления чемпионства в Премьер-Лиге команда Клоппа выглядела насытившейся, несколько раз оступившись и лишившись шансов обновить рекорд по количеству очков за сезон.
Однако после победы 5:3 над "Челси" и церемонии награждения Клопп дал обещание, что в следующем сезоне "красные" снова пойдут вперед и постараются стать еще лучше.
"Мы не остановимся, не остановимся. У нас есть вызовы, свои внутренние вызовы. Естественно, мы можем прибавить".
"У нас есть игроки для этого. Например, Наби (Кейта) нормально отыграл только концовку сезона. У нас довольно много возможностей, чтобы сделать следующий шаг. Мы должны его сделать, потому что другие не будут спать".
"Я не даю никаких гарантий кроме того, что мы постараемся", — сообщил Клопп Sky Sports.
23.07.2020 11:00
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Последние комментарии:
наверняка он брал уроки у Сафа
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Есть куда стремиться, золотой требл еще никто не отменял
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Просто картонные хуесосы
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Может национальный кубок возьмут наконец таки.
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Клопп топ
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Выиграют Чемпионшип ...
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Роджерс старался, Ливерпуль распался.
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