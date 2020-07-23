Сульшер нацелен на победу против "Лестера"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда собирается играть против "Лестера" на победу.

Накануне "красные дьяволы" добыли очко против "Вест Хэма" (1:1) и теперь находятся в одном шаге, чтобы подтвердить свое участие в Лиге Чемпионов.



В заключительном туре Премьер-Лиги "Юнайтед" достаточно не проиграть в гостях у "Лестера", и Сульшер считает это "отличной возможностью".



"Мы сами обеспечил себе отличную возможность попасть в Лигу Чемпионов. Теперь нам будет достаточно и ничейного результата против "Лестера", но мы отправимся туда за победой. Мы будем готовиться, как и всегда, чтобы выиграть матч", — цитирует Сульшера Sky Sports.