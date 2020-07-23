Сульшер нацелен на победу против "Лестера"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда собирается играть против "Лестера" на победу.

Накануне "красные дьяволы" добыли очко против "Вест Хэма" (1:1) и теперь находятся в одном шаге, чтобы подтвердить свое участие в Лиге Чемпионов.

В заключительном туре Премьер-Лиги "Юнайтед" достаточно не проиграть в гостях у "Лестера", и Сульшер считает это "отличной возможностью".

"Мы сами обеспечил себе отличную возможность попасть в Лигу Чемпионов. Теперь нам будет достаточно и ничейного результата против "Лестера", но мы отправимся туда за победой. Мы будем готовиться, как и всегда, чтобы выиграть матч", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 460

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gormartin 23.07.2020 10:23 # gormartin
    педераст вчера надо было суетится

    (ответить)

  2. udaff 23.07.2020 10:17 # udaff
    Ну что ж. В первой половине сезона нынешние позиции МЮ казались чем-то недостижимым. Оле молодец. Желаю ему и команде удачи.

    (ответить)

  3. somnambula 23.07.2020 10:14 # somnambula
    Лестер сейчас как раненный зверь, очень опасен. Надеюсь МЮ будет контролировать ход матча и добудет положительный результат

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Parimatch


Поиск: