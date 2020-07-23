"Севилья" получила два предложения из Англии по Диего Карлосу

"Севилья" получила два предложения из Англии о покупке центрального защитника Диего Карлоса.

Карлос присоединился к "Севилье" лишь прошлым летом из "Нанта" за 14 миллионов фунтов по инициативе трансферного гуру Мончи.



Покупка Диего стала большим успехом. 27-летний бразилец зарекомендовал себя одним из лучших игроков Ла Лиги на своей позиции и привлек интерес топ-клубов Европы.



По информации Goal, у "Севильи" есть уже минимум два предложения по Карлосу, которого ранее сватали в "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Оба этих предложения пришли из Англии, но из каких конкретно клубов — не уточняется.



Добавим, что контракт Карлоса с "Севильей" предусматривает отступные в 68 млн. фунтов. Диего настолько хорош, что эта сумма уже не кажется заинтересованным клубам заградительной.