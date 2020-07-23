Клопп: "Отпразднуем с фанатами, когда этот дерьмовый вирус уйдет!"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал фанатам своего клуба вместе отпраздновать завоевание титула Премьер-Лиги, "когда этот дерьмовый вирус уйдет".

Из-за пандемии коронавируса церемония награждения "Ливерпуля" после победы 5:3 над "Челси" прошла на пустом "Энфилде". Впрочем, Клопп пытается найти в этом позитив и призывает фанатов запастись терпением.



"Большое спасибо нашим фанатам. Все мы должны праздновать дома, выпивать и праздновать. А когда этот дерьмовый вирус уйдет, мы отпразднуем все вместе и устроим вечеринку!"



"Такова жизнь — ты пытаешься получить максимум из возможного. Конечно, с фанатами было бы намного лучше, но мы на протяжении шести месяцев знали, что это будет невозможно".



"Однако несколько месяцев я думал, что даже этого не будет. Будь стадион полон, я был бы предельно счастлив, но это не в наших руках".



"Мы сделали это ради них. Каждый празднует у себя дома этот замечательный момент", — цитирует Клоппа Daily Mail.