Погба извинился перед партнерами по МЮ за пенальти

Полузащитник Поль Погба извинился перед партнерами по "Манчестер Юнайтед" за назначенный пенальти в матче против "Вест Хэма".

Свой заключительный домашний матч этого сезона Премьер-Лиги "красные дьяволы" завершили вничью 1:1, усилиями Мейсона Гринвуда ответив на реализованный Мичейлом Антонио пенальти.



Виновником назначения этого 11-метрового стал Погба, решив руками защитить лицо после дальнего удара Деклана Райса.



"Это естественная реакция. Поль признает свою ошибку и понимает, что должен был принять мяч в лицо. Он летел на него, наверное, со скоростью в 100 миль в час", — цитирует главного тренера МЮ Оле Гуннара Сульшера ESPN.



То, что Поль извинился перед командой, позже подтвердил защитник "дьяволов" Харри Магуайр.



"Он извинился в раздевалке. Он признал, что поступил неправильно", — добавил Магуайр.