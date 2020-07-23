Погба извинился перед партнерами по МЮ за пенальти

Поль Погба Полузащитник Поль Погба извинился перед партнерами по "Манчестер Юнайтед" за назначенный пенальти в матче против "Вест Хэма".

Свой заключительный домашний матч этого сезона Премьер-Лиги "красные дьяволы" завершили вничью 1:1, усилиями Мейсона Гринвуда ответив на реализованный Мичейлом Антонио пенальти.

Виновником назначения этого 11-метрового стал Погба, решив руками защитить лицо после дальнего удара Деклана Райса.

"Это естественная реакция. Поль признает свою ошибку и понимает, что должен был принять мяч в лицо. Он летел на него, наверное, со скоростью в 100 миль в час", — цитирует главного тренера МЮ Оле Гуннара Сульшера ESPN.

То, что Поль извинился перед командой, позже подтвердил защитник "дьяволов" Харри Магуайр.

"Он извинился в раздевалке. Он признал, что поступил неправильно", — добавил Магуайр.


Метки Вест Хэ, Манчестер Юнайтед, Погба, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1421

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  1. raimbek1 23.07.2020 08:13 # raimbek1
    Знатный привозила

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  2. stretfordend 23.07.2020 07:51 # stretfordend
    Затроллен Мичейлом Антонио

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  3. januzaj00 23.07.2020 06:36 # januzaj00
    Перед фанами извиняйся, баскетболист хренов

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