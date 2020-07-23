"Челси" проиграл "Ливерпулю" в матче с восемью голами

"Челси" отложил вопрос с выходом в Лигу Чемпионов до последнего тура, потерпев поражение 5:3 в гостях у "Ливерпуля", которому праздничное настроение не помешало собраться на игру.

В стартовом составе "красных" произошло лишь одно изменение относительно выезда к "Арсеналу". Вместо Алекса Окслейд-Чемберлена появился Наби Кейта.



По сравнению с кубковым матчем против "Манчестер Юнайтед" в стартовый состав "синих" вернулся Кепа Аррисабалага, заменив Вилли Кабальеро в воротах. Кристиан Пулишич восстановился после травмы и начал игру на лавке.



Начало матча походило на тактическую битву. Игра смотрелась, несмотря на отсутствие моментов — лишь Рис Джеймс пробил с дистанции, но не попал в створ.



Первый реальный голевой момент возник только на 23-й минуте. Виллиан совершил потерю на своей половине поля, а перехвативший мяч Наби Кейта чуть продвинулся вперед и нанес пушечный дальний удар с отскоком от перекладины — 1:0.



Гол придал "Ливерпулю" уверенности, а на 38-й минуте случился и второй гол. Трент Александер-Арнольд крученым ударом со штрафного поразил угол ворот так, что Кепа даже не шелохнулся — 2:0.



"Челси" оказался в нокдауне после второго гола, и "красные" этим воспользовались на 43-й минуте. "Синие" не сумели вынести мяч после розыгрыша углового у своих ворот, и Джорджиньо Вейналдум от души пробил по отскочившему к нему снаряду — 3:0.



Теперь гостям было уже нечего терять, и они мощно провели концовку тайма, перед самым уходом на перерыв отыграв один гол. Это Оливье Жиру подоспел на добивание после остановленного Алиссоном удара Виллиана с линии вратарской — 3:1.



Второй тайм "Ливерпуль" начал первым номером, и это вылилось в очередной гол. Александер-Арнольд сделал великолепную подачу с правого фланга на линию вратарской, где головой пробил Роберто Фирмино — 4:1.



От безнадеги "Челси" снова пошел ва-банк, и на 61-й минуте двое появившихся на замену игроков соорудили гол. Кристиан Пулишич великолепно разобрался с несколькими соперниками на левом краю штрафной, после чего прострелил к воротам на Тэмми Абрахэма — 4:2.



"Синие" продолжили оказывать давление, и на 73-й минуте вновь блеснул Пулишич, развернувшись в центре штрафной на 180 градусов и расстреляв ворота — 4:3.



Гости почуяли, что этот матч еще можно спасти, однако на 84-й минуте "Ливерпуль" провел контратаку, Окслейд-Чемберлен на дальней штанге замкнул прострел Энди Робертсона с левого фланга — 5:3. Камбэк отменяется.



Матч получился отменным. Вопреки опасениям, праздничного настроения во время игры у "Ливерпуля" замечено не было. "Челси" был предельно мотивирован, но проверку чемпионом не выдержал.



"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче