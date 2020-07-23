"Челси" проиграл "Ливерпулю" в матче с восемью голами
"Челси" отложил вопрос с выходом в Лигу Чемпионов до последнего тура, потерпев поражение 5:3 в гостях у "Ливерпуля", которому праздничное настроение не помешало собраться на игру.
В стартовом составе "красных" произошло лишь одно изменение относительно выезда к "Арсеналу". Вместо Алекса Окслейд-Чемберлена появился Наби Кейта.
По сравнению с кубковым матчем против "Манчестер Юнайтед" в стартовый состав "синих" вернулся Кепа Аррисабалага, заменив Вилли Кабальеро в воротах. Кристиан Пулишич восстановился после травмы и начал игру на лавке.
Начало матча походило на тактическую битву. Игра смотрелась, несмотря на отсутствие моментов — лишь Рис Джеймс пробил с дистанции, но не попал в створ.
Первый реальный голевой момент возник только на 23-й минуте. Виллиан совершил потерю на своей половине поля, а перехвативший мяч Наби Кейта чуть продвинулся вперед и нанес пушечный дальний удар с отскоком от перекладины — 1:0.
Гол придал "Ливерпулю" уверенности, а на 38-й минуте случился и второй гол. Трент Александер-Арнольд крученым ударом со штрафного поразил угол ворот так, что Кепа даже не шелохнулся — 2:0.
"Челси" оказался в нокдауне после второго гола, и "красные" этим воспользовались на 43-й минуте. "Синие" не сумели вынести мяч после розыгрыша углового у своих ворот, и Джорджиньо Вейналдум от души пробил по отскочившему к нему снаряду — 3:0.
Теперь гостям было уже нечего терять, и они мощно провели концовку тайма, перед самым уходом на перерыв отыграв один гол. Это Оливье Жиру подоспел на добивание после остановленного Алиссоном удара Виллиана с линии вратарской — 3:1.
Второй тайм "Ливерпуль" начал первым номером, и это вылилось в очередной гол. Александер-Арнольд сделал великолепную подачу с правого фланга на линию вратарской, где головой пробил Роберто Фирмино — 4:1.
От безнадеги "Челси" снова пошел ва-банк, и на 61-й минуте двое появившихся на замену игроков соорудили гол. Кристиан Пулишич великолепно разобрался с несколькими соперниками на левом краю штрафной, после чего прострелил к воротам на Тэмми Абрахэма — 4:2.
"Синие" продолжили оказывать давление, и на 73-й минуте вновь блеснул Пулишич, развернувшись в центре штрафной на 180 градусов и расстреляв ворота — 4:3.
Гости почуяли, что этот матч еще можно спасти, однако на 84-й минуте "Ливерпуль" провел контратаку, Окслейд-Чемберлен на дальней штанге замкнул прострел Энди Робертсона с левого фланга — 5:3. Камбэк отменяется.
Матч получился отменным. Вопреки опасениям, праздничного настроения во время игры у "Ливерпуля" замечено не было. "Челси" был предельно мотивирован, но проверку чемпионом не выдержал.
"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче
23.07.2020 00:10
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Последние комментарии:
игрок матча - Трент
никто из адекватных и не сомневался
(ответить)
я все не могу понять, джеймс это тот который на таджика похож был?
(ответить)
не ну можно попытаться сравнить с ТАА Хакими там, Карвахалем со скрипом, но Джеймс? тут даже обсуждение оскорбительно.
(ответить)
Ловрен красава , громче всех пел YNWA , больше всех рад
(ответить)
ОТлично провели церемонию. YNWA!
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https://sun6-19.userapi.com/c858120/v858120031/22aea0/rSTjcDsLoAY.jpg
оставлю это здесь
(ответить)
https://sun6-13.userapi.com/HJUsG_KaamcDrk1cVqROuQ0qJJ6FN23Q0N3IOQ/Czh6V6Moy88.jpg
облаку набирает
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Великолепную вечеринку замутили)
Особенный клуб и вечерина в особенном стиле)
(ответить)
https://www.allsport-tv.ru/2020/13/setanta-sports-ukraine.html
(ответить)
«Ливерпуль» остаётся непобедимым на «Энфилде» третий сезон подряд в рамках АПЛ.
Гегемония.
(ответить)
Я видел чемпионств Ливерпуля больше чем Клопп! Ахахахахаха!!! Спасибо, ребята.
(ответить)
так по итогу че получается джеймс надежнее трента в защите и острее трента в нападение получается ?
(ответить)
Челсидор коридор на протяжении всего матча делал мане салаху и фипмино, а смогли забить только один раз.
(ответить)
ТАА - 13 гп, машина только разгоняется.
(ответить)
все можно готовиться к новому сезону
(ответить)
получается, что если "Лестер" сыграет с "МЮ" вничью, а "Челси" проиграет "Вулвзу", то пенсы будут на 5-м месте?
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Самый скучный чемп за последние 7 лет, только МЮ прибавил по сравнению с прошлым сезоном, остальные команды сдали. 15/16 днищавый был, но там чемпион сенсационный был, а в этом сезоне вообще xyй пойми что, а не интрига.
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как же прекрасно смотрится кубок АПЛ на фоне цветов Ливерпуля, так лампово и органично.
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https://sun9-12.userapi.com/xs_F5f1jc2rZ5FFgWSSG3ceSazTDHr7umM67XA/9DE2T2R2jug.jpg
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(ответить)
Топовые Чемпионы!
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