"Вест Бромвич" вернулся в Премьер-Лигу

Вест Бромвич Вторая прямая путевка в Премьер-Лигу от Чемпионшипа досталась "Вест Бромвичу".

Напомним, "Лидс" еще на прошлой неделе оформил первое место в Чемпионшипе, а вот интрига со второй позицией сохранилась до последнего тура.

"Вест Бромвич" сыграл с КПР только вничью (2:2), однако этого оказалось достаточно, чтобы удержаться на второй строчке, потому что "Брентфорд" проиграл дома "Барнсли" (1:2).

Третья путевка наверх будет разыграна посредством плей-офф, куда попали "Брентфорд", "Фулхэм", "Кардифф" и "Суонси". А вылетают в Лигу Один "Чарльтон", "Уиган" и "Халл".

Итоговая таблица Чемпионшипа в сезоне 2019/20


Метки Вест Бромвич, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2020 23:35

Количество просмотров Просмотров: 283

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 22.07.2020 23:50 # dallaslp
    Было бы интересно посмотреть на новичка Брентфорда

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  2. brown-ale 22.07.2020 23:48 # brown-ale
    Пускай Фулхэм будет третьим. Уиган, кстати, вылетает вместо Барнсли из-за своих тупых владельцев.

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  3. star69 22.07.2020 23:48 # star69
    Вылетел не Уиган, а Барнсли!

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  4. dark-lord 22.07.2020 23:46 # dark-lord
    Брентфорд конечно знатно опарафинился, им такие шансы подарили 2 раза... а они их все просрали. В любом случае - Вест Бром, с возвращением! Интересно будет понаблюдать за работой Билича.

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  5. danny949494 22.07.2020 23:44 # danny949494
    Галлахер и Суонси красавчики.

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