"Вест Бромвич" вернулся в Премьер-Лигу

Вторая прямая путевка в Премьер-Лигу от Чемпионшипа досталась "Вест Бромвичу".

Напомним, "Лидс" еще на прошлой неделе оформил первое место в Чемпионшипе, а вот интрига со второй позицией сохранилась до последнего тура.



"Вест Бромвич" сыграл с КПР только вничью (2:2), однако этого оказалось достаточно, чтобы удержаться на второй строчке, потому что "Брентфорд" проиграл дома "Барнсли" (1:2).



Третья путевка наверх будет разыграна посредством плей-офф, куда попали "Брентфорд", "Фулхэм", "Кардифф" и "Суонси". А вылетают в Лигу Один "Чарльтон", "Уиган" и "Халл".



