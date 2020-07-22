"Вест Бромвич" вернулся в Премьер-Лигу
Вторая прямая путевка в Премьер-Лигу от Чемпионшипа досталась "Вест Бромвичу".
Напомним, "Лидс" еще на прошлой неделе оформил первое место в Чемпионшипе, а вот интрига со второй позицией сохранилась до последнего тура.
"Вест Бромвич" сыграл с КПР только вничью (2:2), однако этого оказалось достаточно, чтобы удержаться на второй строчке, потому что "Брентфорд" проиграл дома "Барнсли" (1:2).
Третья путевка наверх будет разыграна посредством плей-офф, куда попали "Брентфорд", "Фулхэм", "Кардифф" и "Суонси". А вылетают в Лигу Один "Чарльтон", "Уиган" и "Халл".
22.07.2020 23:35
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Последние комментарии:
Было бы интересно посмотреть на новичка Брентфорда
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Пускай Фулхэм будет третьим. Уиган, кстати, вылетает вместо Барнсли из-за своих тупых владельцев.
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Вылетел не Уиган, а Барнсли!
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Брентфорд конечно знатно опарафинился, им такие шансы подарили 2 раза... а они их все просрали. В любом случае - Вест Бром, с возвращением! Интересно будет понаблюдать за работой Билича.
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Галлахер и Суонси красавчики.
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