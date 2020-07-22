"Тоттенхэм" уверен в покупке Хейбьерга

"Тоттенхэм" уверен в приобретении полузащитника "Саутгемптона" Пьер-Эмиля Хейбьерга.

Напомним, накануне стало известно, что "Саутгемптон" принял предложение "Эвертона" в 25 миллионов фунтов по Хейбьергу, тогда как "Тоттенхэм" оценил Пьер-Эмиля только в 15 млн.



Однако The Guardian утверждает, что "шпоры" не собираются выбывать из борьбы за 24-летнего игрока сборной Дании и готовы сделать контрпредложение.



Для самого Хейбьерга приоритетом остается именно "Тоттенхэм". Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо хочет использовать Пьер-Эмиля на его излюбленной позиции — перед четверкой защитников.



Добавим, что после возобновления сезона в июне Хейбьерг был лишен капитанской повязки на "Сент-Мэри", потому что отказался продлевать свой истекающий в следующем году контракт.