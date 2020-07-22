"Юнайтед" вырвал ничью против "Вест Хэма"

Очередной гол 18-летнего Мейсона Гринвуд позволил "Манчестер Юнайтед" добыть ничью 1:1 в домашнем противостоянии с "Вест Хэмом".

Давид Де Хеа все-таки сохранил место в воротах "красных дьяволов". Вернулись в старт Поль Погба, Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль.



Стартовый состав "молотобойцев" не изменился относительно победы 3:1 над "Уотфодом".



Хозяева "Олд Траффорд" едва не открыли счет уже на второй минуте. Мартиаль наносил удар с правого края штрафной площади, однако голкипер гостей Лукаш Фабиански отвел угрозу от своих ворот.



"Юнайтед" уверенно контролировал мяч и пытался пристреливаться, однако "Вест Хэм" оборонялся большим числом, и преодолеть этот частокол ног было непросто, особенно без скорости.



"Молотобойцы" совершали вылазки редко — но, как оказалось, метко. В самой концовке тайма Погба руками заблокировал удар Деклана Райса после розыгрыша штрафного, и рефери Пол Тирни благодаря подсказке VAR назначил пенальти, который был уверенно реализован Мичейлом Антонио. Давид Де Хеа мешком упал в угол ворот, а удар пришелся почти по центру — 0:1.



Однако во втором тайме прошло всего пять минут, и счет стал равным. Серия коротких пасов на границе штрафной площади завершилась выводом на удар Мейсона Гринвуда, который низом поразил ближний угол ворот — 1:1.



Еще какое-то время "дьяволы" атаковали, но вскоре этот порыв сошел на нет, и в игре установилось равновесие. "Вест Хэм" имел свободу, чтобы ходить вперед, но не сильно этого хотел — можно вспомнить лишь отраженный Де Хеа удар Джаррода Боуэна.



С момента гола Гринвуда хозяева не нанесли ни одного удар в створ, решив, что лучше набрать одно очко, чем рисковать ради трех. Благодаря этому же очку "Вест Хэм" гарантировал себе продление прописки в Премьер-Лиги, а вот для "Юнайтед" судьба путевки в Лигу Чемпионов решится в очном матче с "Лестером".



"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче