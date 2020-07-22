"Юнайтед" вырвал ничью против "Вест Хэма"

Мейсон Гринвуд Очередной гол 18-летнего Мейсона Гринвуд позволил "Манчестер Юнайтед" добыть ничью 1:1 в домашнем противостоянии с "Вест Хэмом".

Давид Де Хеа все-таки сохранил место в воротах "красных дьяволов". Вернулись в старт Поль Погба, Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль.

Стартовый состав "молотобойцев" не изменился относительно победы 3:1 над "Уотфодом".

Хозяева "Олд Траффорд" едва не открыли счет уже на второй минуте. Мартиаль наносил удар с правого края штрафной площади, однако голкипер гостей Лукаш Фабиански отвел угрозу от своих ворот.

"Юнайтед" уверенно контролировал мяч и пытался пристреливаться, однако "Вест Хэм" оборонялся большим числом, и преодолеть этот частокол ног было непросто, особенно без скорости.

"Молотобойцы" совершали вылазки редко — но, как оказалось, метко. В самой концовке тайма Погба руками заблокировал удар Деклана Райса после розыгрыша штрафного, и рефери Пол Тирни благодаря подсказке VAR назначил пенальти, который был уверенно реализован Мичейлом Антонио. Давид Де Хеа мешком упал в угол ворот, а удар пришелся почти по центру — 0:1.

Однако во втором тайме прошло всего пять минут, и счет стал равным. Серия коротких пасов на границе штрафной площади завершилась выводом на удар Мейсона Гринвуда, который низом поразил ближний угол ворот — 1:1.

Еще какое-то время "дьяволы" атаковали, но вскоре этот порыв сошел на нет, и в игре установилось равновесие. "Вест Хэм" имел свободу, чтобы ходить вперед, но не сильно этого хотел — можно вспомнить лишь отраженный Де Хеа удар Джаррода Боуэна.

С момента гола Гринвуда хозяева не нанесли ни одного удар в створ, решив, что лучше набрать одно очко, чем рисковать ради трех. Благодаря этому же очку "Вест Хэм" гарантировал себе продление прописки в Премьер-Лиги, а вот для "Юнайтед" судьба путевки в Лигу Чемпионов решится в очном матче с "Лестером".

"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2020 21:55

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 22.07.2020 22:16 # hachidlo
    Шо с болельщиками, шо без - атмосфера на стадионе ЛФК не изменилась. А разговоров то было...

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  2. thegodfather 22.07.2020 22:15 # thegodfather
    у клопа лицо пздц...думает что за убожество, где болелы.
    какой-то гимп унву поют из-за угла (

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  3. scholes22 22.07.2020 22:15 # scholes22
    С детства за пенсов

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  4. melwood-lfc 22.07.2020 22:15 # melwood-lfc
    Пёс и его стая лимонят ливеру, чтобы они пустили их в лч

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  5. dallaslp 22.07.2020 22:15 # dallaslp
    виллиан и абрахам улыбались во все 32) Рады искренне за своих соотечественников

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  6. thegodfather 22.07.2020 22:14 # thegodfather
    бесит жоржинья в основе
    неужели лэмпс опять ему доверяет и весь следующий сезон его терпеть
    с этим чудом в опорке нам не видать чемпика, поверьте

    продать, пока есть спрос.

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  7. mikkiynwa 22.07.2020 22:14 # mikkiynwa
    Бля колбасойды если были бы на стадионе, стадион бы развалился нахуй
    Ахахаа

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  8. billy-bones 22.07.2020 22:13 # billy-bones
    Немножко унижения.

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  9. mikkiynwa 22.07.2020 22:13 # mikkiynwa
    Красиво пенсы там на коленках простояли, слюну от зависти протёрли и побежали азаазаза

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  10. bezviz 22.07.2020 22:12 # bezviz
    какой позор, коридор для фриковый картонных севдочемпионов, самых слабых в истории апл...фу фу фу

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  11. electric 22.07.2020 22:11 # electric
    Смотрим коридор

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  12. skychnie-oboi 22.07.2020 22:11 # skychnie-oboi
    Пенсы на колени))))

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  13. mikkiynwa 22.07.2020 22:11 # mikkiynwa
    Членсы смотрите и хлопайте чемпионам АЗАЗЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗЗАА

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  14. cristean2 22.07.2020 22:10 # cristean2
    Если допустим Лестер е6ет МЮ в след. туре, а МЮ берет ЛЕ, 5 команд опять в ЛЧ?

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  15. januzaj00 22.07.2020 22:09 # januzaj00
    Ну ливер серьезно собрался на матч, судя по составу.

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  16. imf-tau 22.07.2020 22:09 # imf-tau
    Мде, выиграй тупо 2 матча - Сотон и ВХ и сейчас +4 над любым и матч с Лестером ничего не решает. Но у нас же есть супер важный КА, как же можно туда не выпустить основу. Ну теперь кушайте за обе щеки.

    Оле все меньше видится тренером на следующий сезон.

    ЗЫ Рад за ВХ, Мойша развеял мой скепсис. Очень все хорошо поставил после перерыва. Возможно, это не задел на светлое будущее, но спасать от вылета Мойша умеет.

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  17. master-fakaster 22.07.2020 22:08 # master-fakaster
    Хуй с ним, с очком
    Вот то, что команда во втором тайме еле ноги передвигала намного важнее
    С другой стороны, Лестер тоже не особо блещет, так что шансы на ничейку есть
    Плюс есть запасной вариант через ЛЕ заскочить

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  18. sausage 22.07.2020 22:07 # sausage
    Чёт не пойму, почему все так ждут от Лестера победы. Юнайтед конечно вымотанный, но Лестер-то резервом играет. Не знаю, вернётся ли кто-то из отсутствующих прежде - Мэддисон или Сонджю. Лисы конечно могут сюрприз выдать, но они тоже обескровлены и состав в последних играх у них из другой лиги по сравнению с МЮ.

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  19. bezviz 22.07.2020 22:07 # bezviz
    ну шо го выносить картонку

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  20. thegodfather 22.07.2020 22:07 # thegodfather
    знаете в чем понт только?
    лестер к матчу отдыхает неделю, а у мю осталось 3 дня)))
    плюс мю итак мертв уже, сульшер измотал состав.

    тут по заряжености и настрою боюсь скуму пизда

    но если вытерпят стартовый натиск лестера, то отскочат

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