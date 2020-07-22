"Юнайтед" вырвал ничью против "Вест Хэма"
Очередной гол 18-летнего Мейсона Гринвуд позволил "Манчестер Юнайтед" добыть ничью 1:1 в домашнем противостоянии с "Вест Хэмом".
Давид Де Хеа все-таки сохранил место в воротах "красных дьяволов". Вернулись в старт Поль Погба, Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль.
Стартовый состав "молотобойцев" не изменился относительно победы 3:1 над "Уотфодом".
Хозяева "Олд Траффорд" едва не открыли счет уже на второй минуте. Мартиаль наносил удар с правого края штрафной площади, однако голкипер гостей Лукаш Фабиански отвел угрозу от своих ворот.
"Юнайтед" уверенно контролировал мяч и пытался пристреливаться, однако "Вест Хэм" оборонялся большим числом, и преодолеть этот частокол ног было непросто, особенно без скорости.
"Молотобойцы" совершали вылазки редко — но, как оказалось, метко. В самой концовке тайма Погба руками заблокировал удар Деклана Райса после розыгрыша штрафного, и рефери Пол Тирни благодаря подсказке VAR назначил пенальти, который был уверенно реализован Мичейлом Антонио. Давид Де Хеа мешком упал в угол ворот, а удар пришелся почти по центру — 0:1.
Однако во втором тайме прошло всего пять минут, и счет стал равным. Серия коротких пасов на границе штрафной площади завершилась выводом на удар Мейсона Гринвуда, который низом поразил ближний угол ворот — 1:1.
Еще какое-то время "дьяволы" атаковали, но вскоре этот порыв сошел на нет, и в игре установилось равновесие. "Вест Хэм" имел свободу, чтобы ходить вперед, но не сильно этого хотел — можно вспомнить лишь отраженный Де Хеа удар Джаррода Боуэна.
С момента гола Гринвуда хозяева не нанесли ни одного удар в створ, решив, что лучше набрать одно очко, чем рисковать ради трех. Благодаря этому же очку "Вест Хэм" гарантировал себе продление прописки в Премьер-Лиги, а вот для "Юнайтед" судьба путевки в Лигу Чемпионов решится в очном матче с "Лестером".
"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче
22.07.2020 21:55
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Последние комментарии:
Шо с болельщиками, шо без - атмосфера на стадионе ЛФК не изменилась. А разговоров то было...
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у клопа лицо пздц...думает что за убожество, где болелы.
какой-то гимп унву поют из-за угла (
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С детства за пенсов
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Пёс и его стая лимонят ливеру, чтобы они пустили их в лч
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виллиан и абрахам улыбались во все 32) Рады искренне за своих соотечественников
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бесит жоржинья в основе
неужели лэмпс опять ему доверяет и весь следующий сезон его терпеть
с этим чудом в опорке нам не видать чемпика, поверьте
продать, пока есть спрос.
(ответить)
Бля колбасойды если были бы на стадионе, стадион бы развалился нахуй
Ахахаа
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Немножко унижения.
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Красиво пенсы там на коленках простояли, слюну от зависти протёрли и побежали азаазаза
(ответить)
какой позор, коридор для фриковый картонных севдочемпионов, самых слабых в истории апл...фу фу фу
(ответить)
Смотрим коридор
(ответить)
Пенсы на колени))))
(ответить)
Членсы смотрите и хлопайте чемпионам АЗАЗЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗЗАА
(ответить)
Если допустим Лестер е6ет МЮ в след. туре, а МЮ берет ЛЕ, 5 команд опять в ЛЧ?
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Ну ливер серьезно собрался на матч, судя по составу.
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Мде, выиграй тупо 2 матча - Сотон и ВХ и сейчас +4 над любым и матч с Лестером ничего не решает. Но у нас же есть супер важный КА, как же можно туда не выпустить основу. Ну теперь кушайте за обе щеки.
Оле все меньше видится тренером на следующий сезон.
ЗЫ Рад за ВХ, Мойша развеял мой скепсис. Очень все хорошо поставил после перерыва. Возможно, это не задел на светлое будущее, но спасать от вылета Мойша умеет.
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Хуй с ним, с очком
Вот то, что команда во втором тайме еле ноги передвигала намного важнее
С другой стороны, Лестер тоже не особо блещет, так что шансы на ничейку есть
Плюс есть запасной вариант через ЛЕ заскочить
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Чёт не пойму, почему все так ждут от Лестера победы. Юнайтед конечно вымотанный, но Лестер-то резервом играет. Не знаю, вернётся ли кто-то из отсутствующих прежде - Мэддисон или Сонджю. Лисы конечно могут сюрприз выдать, но они тоже обескровлены и состав в последних играх у них из другой лиги по сравнению с МЮ.
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ну шо го выносить картонку
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знаете в чем понт только?
лестер к матчу отдыхает неделю, а у мю осталось 3 дня)))
плюс мю итак мертв уже, сульшер измотал состав.
тут по заряжености и настрою боюсь скуму пизда
но если вытерпят стартовый натиск лестера, то отскочат
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