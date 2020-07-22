Клопп: "Лэмпард великолепен"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своего коллегу Фрэнка Лэмпарда из "Челси".

Сейчас от церемонии награждения в качестве чемпионов Премьер-Лиги "красных" отделяет только матч против "Челси", который приезжает на "Энфилд" предельно сосредоточенным на своей задаче — попадании в топ-4.



Клопп восхищается тем, как складывается первый сезон для Лэмпарда-тренера на уровне Премьер-Лиги, и считает, что Фрэнк полностью оправдывает ожидания.



"Фрэнк исключительно хорош — и не только в "Челси", потому что он очень, очень хорошо потрудился и в "Дерби".



"Быть тренером "Челси" — это тот еще вызов, и он откликнулся на него. Я не думаю, что кто-нибудь ожидал от них титул в этом году, но каждый ожидал, что они попадут в Лигу Чемпионов, потому что все мы как клубы нуждаемся в этом".



"Так это устроено. Здесь очень, очень сильная лига, и попасть в Лигу Чемпионов — это настоящее испытание. Для нас это тоже всегда было и будет испытанием".



"Я правда думаю, что он великолепен. Вдобавок теперь он достиг финала Кубка Англии. Кстати, один из двух тренеров в финале Кубка Англии точно выиграет трофей, и это классно".



"Но Фрэнк знает, что у него очень хорошая команда на поле, с обилием талантов", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".