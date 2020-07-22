Хаверц попросит "Байер" отпустить его в "Челси"

Кай Хаверц Атакующий полузащитник Кай Хаверц попросит боссов "Байера" отпустить его в "Челси".

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Челси" практически договорился с Хаверцем об условиях личного контракта, а свое предложение "Байеру" сделает по завершении сезона Премьер-Лиги.

Одновременно на текущей неделе "Байер" выходит из отпуска для начала предсезонной подготовки, и Кай использует эту возможность, чтобы встретиться с боссами клуба и сообщить о своих намерениях.

Как утверждает Evening Standard со ссылкой на источники в Германии, Хаверц скажет "Байеру", что хочет уйти, и это должно помочь "синим" сбить цену за Кая до 70 миллионов фунтов.

Также сообщается, что главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен в приобретении 21-летнего игрока сборной Германии, чьи последние сомнения будут развеяны, если "синие" удержатся в топ-4 Премьер-Лиги.


Метки Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. mototroller 22.07.2020 20:09 # mototroller
    Норм банда собирается

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  2. thegodfather 22.07.2020 20:08 # thegodfather
    ну...у чувака амбиции выигрывать трофеи, понять можно.

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