Хаверц попросит "Байер" отпустить его в "Челси"

Атакующий полузащитник Кай Хаверц попросит боссов "Байера" отпустить его в "Челси".

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Челси" практически договорился с Хаверцем об условиях личного контракта, а свое предложение "Байеру" сделает по завершении сезона Премьер-Лиги.



Одновременно на текущей неделе "Байер" выходит из отпуска для начала предсезонной подготовки, и Кай использует эту возможность, чтобы встретиться с боссами клуба и сообщить о своих намерениях.



Как утверждает Evening Standard со ссылкой на источники в Германии, Хаверц скажет "Байеру", что хочет уйти, и это должно помочь "синим" сбить цену за Кая до 70 миллионов фунтов.



Также сообщается, что главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен в приобретении 21-летнего игрока сборной Германии, чьи последние сомнения будут развеяны, если "синие" удержатся в топ-4 Премьер-Лиги.