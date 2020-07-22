Невилл не верит в эру доминирования "Ливерпуля"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл объяснил, почему считает эру доминирования "Ливерпуля" невозможной.

Уже сегодня игроки "Ливерпуля" получат в свои руки кубок Премьер-Лиги. В этом сезоне у "красных" не было конкурентов в борьбе за титул, о чем говорит их убедительное преимущество во главе таблицы.



Однако Невилл указывает на то, что "Ливерпуль" не может сорить деньгами на трансферном рынке, а значит удержаться на вершине будет непросто.



"Означает ли это начало эры доминирования "Ливерпуля"? Нет, и я не переживаю насчет этого".



"Я бы переживал, что "Ливерпуль" надолго станет доминирующей силой, будь у них супербогатый владелец, который тратился бы на уровне "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".



"Однако "Ливерпуль" по-прежнему ведет себя довольно скромно на трансферном рынке в сравнении с другими клубами".



"У их владельцев просто нет денег уровня "Манчестер Сити". "Ливерпуль" не может тратить столько, сколько тратят "Манчестер Юнайтед" или "Челси".



"У них просто этого нет, но это делает достижение Юргена Клоппа еще весомее. Он заслуживает особой похвалы, как и те люди, которые трудились над комплектацией состава все эти годы. Они были великолепны", — сообщил Невилл в эфире.