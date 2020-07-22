Сане: "Благодарен Гвардиоле"

Вингер "Баварии" Лерой Сане опроверг слухи о том, что он покинул "Манчестер Сити" из-за разногласий с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Ранее в этом месяце Сане присоединился к "Баварии" по сделке стоимостью 54 миллиона фунтов, включая бонусы. "Сити" был вынужден отпустить Лероя, потому что тот наотрез отказался от продления своего контракта, истекавшего в следующем году.



По словам Сане, он расстался в хороших отношения с Гвардиолой. 24-летний немец благодарен каталонцу, который помог ему вырасти в игрока топ-уровня.



"У нас с Гвардиолой хорошие отношения. Такого никогда не было, чтобы один из нас устал от другого. Я благодарен ему за все то, чему он научил меня. Пеп Гвардиола помог мне достичь очень высокого уровня".



"Он очень внимателен к деталям и хочет, чтобы игроки прибавляли каждый день. Он всегда придерживается своей тактики — но это хорошо, и это помогло мне".



"Мы даже жили в одном здании в Манчестере, поэтому мы часто виделись друг с другом".



"Это было нелегко. Пеп Гвардиола и эта великолепная команда были причиной, по которой я переехал в Манчестер. Я просто хотел попробовать нечто новое".



"Концепция и планы "Баварии" лучше всего соответствовали моим идеям. Поэтому я пришел к этому решению. Система "Баварии" идеально мне подходит. Вингеры определяют игру "Баварии", и это очень хорошо для меня. Это было ключом для меня", — сообщил Сане Bild.