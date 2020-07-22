"Арсенал" предложит Обамеянгу контракт с зарплатой в 250 тыс. фунтов в неделю
"Арсенал" готовится сделать первое официальное предложение своему капитану Пьер-Эмерику Обамеянгу о новом контракте.
Несмотря на то, что "Арсенал" уже несколько месяцев пытается договориться с Обамеянгом о продлении сотрудничества, пока клуб не делал игроку официальных предложений.
Однако The Telegraph утверждает, что в ближайшие дни это упущение будет исправлено. Пьер-Эмерик получит на рассмотрение новый трудовой договор с увеличенной до 250 тысяч фунтов в неделю зарплатой плюс бонусы.
На "Эмирейтс" уверены, что 31-летний Обамеянг согласится на условия клуба, несмотря на свое желание выступать в Лиге Чемпионов. Габонский нападающий счастлив в Лондоне и находится в отличных отношениях с главным тренером Микелем Артетой.
Добавим, что действующий контракт Обамеянга, забившего 20 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, истекает уже через 11 месяцев.
22.07.2020 17:00
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второго озиля и получат, ггшек жизнь ни чему не учит
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