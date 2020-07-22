Лэмпард: "Не будем пытаться клонировать "Ливерпуль"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не будет "клонировать "Ливерпуль", пытаясь вернуть свой клуб в число претендентов на победу в Премьер-Лиге.

Этот сезон, как бы он ни завершился, Лэмпард определенно может оценить положительно. Фрэнк наблюдает прогресс у своей молодой команды, но хочет большего, чем сражаться за попадание в топ-4.

"Мы чувствуем, что добились прогресса благодаря проделанной к настоящему моменту работе".

"На старте сезона ожидания насчет нас были смешанными. В нашем уравнении было несколько неизвестных, некоторые игроки только дебютировали в Премьер-Лиге, и я просто хотел посмотреть, чего мы сможем достичь".

"Мы сделали ряд очень хороших шагов вперед, но мы должны думать о следующем шаге, потому что мы "Челси". Мы понимаем, что в данный момент мы далеко от вершины лиги, и мы хотим сократить эту дистанцию".

"В "Ливерпуле" уже достаточно давно работают вместе, и это обеспечивает стабильность. Я знаю, насколько сложно этого добиться. Такую стабильность в плане игры и результатов, как у них, увидишь нечасто".

"У них есть скорость, индивидуальные качества на всех позициях. Когда команда играет с характером и агрессией, отражая философию своего тренера, это всегда производит впечатление. При Клоппе у них это есть".

"Однако мы не будем пытаться клонировать "Ливерпуль". Мы должны идти своим путем к вершине", — сообщил Лэмпард Sky Sports.


Метки Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1046

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Последние комментарии:




  1. gormartin 22.07.2020 17:16 # gormartin
    ты тупо жопа абрамовича как безвиз выкидыш канализации

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  2. danny949494 22.07.2020 16:59 # danny949494
    У тебя нет времени в Челси. Либо топ-2 в АПЛ либо пакуешь чемоданы.

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  3. billy-bones 22.07.2020 16:40 # billy-bones
    Пенсы не думают об электроовцах. Прочитав заголовок, можно сделать такой вывод.

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  4. alexomck 22.07.2020 16:06 # alexomck
    путем мешков - все уже поняли:)

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  5. m-ballack 22.07.2020 16:05 # m-ballack
    >В нашем уравнении было несколько неизвестных

    Уравнение, в котором Кепа - х, Кристина - у, а Жоржинья - й.

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