Лэмпард: "Не будем пытаться клонировать "Ливерпуль"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не будет "клонировать "Ливерпуль", пытаясь вернуть свой клуб в число претендентов на победу в Премьер-Лиге.

Этот сезон, как бы он ни завершился, Лэмпард определенно может оценить положительно. Фрэнк наблюдает прогресс у своей молодой команды, но хочет большего, чем сражаться за попадание в топ-4.



"Мы чувствуем, что добились прогресса благодаря проделанной к настоящему моменту работе".



"На старте сезона ожидания насчет нас были смешанными. В нашем уравнении было несколько неизвестных, некоторые игроки только дебютировали в Премьер-Лиге, и я просто хотел посмотреть, чего мы сможем достичь".



"Мы сделали ряд очень хороших шагов вперед, но мы должны думать о следующем шаге, потому что мы "Челси". Мы понимаем, что в данный момент мы далеко от вершины лиги, и мы хотим сократить эту дистанцию".



"В "Ливерпуле" уже достаточно давно работают вместе, и это обеспечивает стабильность. Я знаю, насколько сложно этого добиться. Такую стабильность в плане игры и результатов, как у них, увидишь нечасто".



"У них есть скорость, индивидуальные качества на всех позициях. Когда команда играет с характером и агрессией, отражая философию своего тренера, это всегда производит впечатление. При Клоппе у них это есть".



"Однако мы не будем пытаться клонировать "Ливерпуль". Мы должны идти своим путем к вершине", — сообщил Лэмпард Sky Sports.