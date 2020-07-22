Джеррард рад, что сможет "похоронить демонов" из 2014 года
Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что чемпионство команды Юргена Клоппа поможет ему "похоронить демонов" из 2014 года.
За свою карьеру в мерсисайдском клубе Джеррард так и не выиграл Премьер-Лигу. В сезоне 2013/14 "красные" были очень близки к цели, однако роковая осечка Стивена в домашнем матче против "Челси" обернулась упущенным титулом.
В преддверии матча "Ливерпуля" и "Челси", после которого состоится церемония награждения "красных", Джеррард, также финишировавший вторым в 2002 и 2009 годах, рассказал о своих ощущениях.
"В первую очередь я смогу похоронить своих демонов, и это замечательно. Не всех, но из 2014 года — точно, и это большое облегчение. Как фанат "Ливерпуля" и их бывший игрок я понимаю, что это было очень, очень долгое ожидание. Я по-прежнему общаюсь со многими игроками из раздевалки, и некоторые из них разделили мою боль".
"Это великолепно для каждого, кто связан с клубом, но из-за своего опыта я испытываю смешанные эмоции. Если честно, я до сих пор очень переживаю перед экраном телевизора, наблюдая за их игрой", — цитирует Джеррарда The Guardian.
22.07.2020 13:00
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Слова долбаеба, вся суть лузерпуков
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одни педики и черные кругом-думает джерард
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Ты же сам поскользнулся. Валишь на других
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Демонов в дурке хоронят обычно.
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Если бы Стиви Джи вручали трофей, он бы и там поскользнулся.
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Кэп ЛОРД Англии- Лэмпард обычная стриженная овца
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а ты то тут причем)))
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