Джеррард рад, что сможет "похоронить демонов" из 2014 года

Стивен Джеррард Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что чемпионство команды Юргена Клоппа поможет ему "похоронить демонов" из 2014 года.

За свою карьеру в мерсисайдском клубе Джеррард так и не выиграл Премьер-Лигу. В сезоне 2013/14 "красные" были очень близки к цели, однако роковая осечка Стивена в домашнем матче против "Челси" обернулась упущенным титулом.

В преддверии матча "Ливерпуля" и "Челси", после которого состоится церемония награждения "красных", Джеррард, также финишировавший вторым в 2002 и 2009 годах, рассказал о своих ощущениях.

"В первую очередь я смогу похоронить своих демонов, и это замечательно. Не всех, но из 2014 года — точно, и это большое облегчение. Как фанат "Ливерпуля" и их бывший игрок я понимаю, что это было очень, очень долгое ожидание. Я по-прежнему общаюсь со многими игроками из раздевалки, и некоторые из них разделили мою боль".

"Это великолепно для каждого, кто связан с клубом, но из-за своего опыта я испытываю смешанные эмоции. Если честно, я до сих пор очень переживаю перед экраном телевизора, наблюдая за их игрой", — цитирует Джеррарда The Guardian.


Метки Джеррард, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 932

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Последние комментарии:




  1. sayanara 22.07.2020 13:59 # sayanara
    Слова долбаеба, вся суть лузерпуков

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  2. askarko 22.07.2020 13:58 # askarko
    одни педики и черные кругом-думает джерард

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  3. mototroller 22.07.2020 13:38 # mototroller
    Ты же сам поскользнулся. Валишь на других

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  4. sterlyad 22.07.2020 13:20 # sterlyad
    Демонов в дурке хоронят обычно.

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  5. brown-ale 22.07.2020 13:13 # brown-ale
    Если бы Стиви Джи вручали трофей, он бы и там поскользнулся.

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  6. gormartin 22.07.2020 13:12 # gormartin
    Кэп ЛОРД Англии- Лэмпард обычная стриженная овца

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  7. thegodfather 22.07.2020 13:09 # thegodfather
    а ты то тут причем)))

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