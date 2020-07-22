Грилиш "не слишком уверен" в своем будущем

Джек Грилиш Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш признался, что он "не слишком уверен" насчет своего будущего.

Накануне Грилиш сделал свой вклад в победу над "Арсеналом" со счетом 1:0. Благодаря этому результату "вилланы" покинули зону вылета Премьер-Лиги за один тур до финиша.

На прямой вопрос, был ли этот матч последним для него на "Вилла Парк", 24-летний Грилиш, называемый в числе трансферных целей "Манчестер Юнайтед", не смог дать внятного ответа.

"В данный момент я не слишком уверен. Я устремлен к цели, и эта цель — помочь клубу остаться в Премьер-Лиге, потому что все фанаты этого заслуживают".

"Так что именно об этом я думаю, и я надеюсь, в воскресенье мы это сделаем. Это имело бы огромное значение для меня", — сообщил Грилиш Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Грилиш

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. sterlyad 22.07.2020 12:13 # sterlyad
    Не уровень гранда, думаю в маню уйдёт.

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  2. danny949494 22.07.2020 12:10 # danny949494
    Не уровень топ клубов.

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  3. h22o 22.07.2020 12:07 # h22o
    мяч парниша двигает неплохо в сторону ворот соперника..

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