Грилиш "не слишком уверен" в своем будущем
Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш признался, что он "не слишком уверен" насчет своего будущего.
Накануне Грилиш сделал свой вклад в победу над "Арсеналом" со счетом 1:0. Благодаря этому результату "вилланы" покинули зону вылета Премьер-Лиги за один тур до финиша.
На прямой вопрос, был ли этот матч последним для него на "Вилла Парк", 24-летний Грилиш, называемый в числе трансферных целей "Манчестер Юнайтед", не смог дать внятного ответа.
"В данный момент я не слишком уверен. Я устремлен к цели, и эта цель — помочь клубу остаться в Премьер-Лиге, потому что все фанаты этого заслуживают".
"Так что именно об этом я думаю, и я надеюсь, в воскресенье мы это сделаем. Это имело бы огромное значение для меня", — сообщил Грилиш Sky Sports.
22.07.2020 12:00
Просмотров: 339
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не уровень гранда, думаю в маню уйдёт.
(ответить)
Не уровень топ клубов.
(ответить)
мяч парниша двигает неплохо в сторону ворот соперника..
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий