Грилиш "не слишком уверен" в своем будущем

Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш признался, что он "не слишком уверен" насчет своего будущего.

Накануне Грилиш сделал свой вклад в победу над "Арсеналом" со счетом 1:0. Благодаря этому результату "вилланы" покинули зону вылета Премьер-Лиги за один тур до финиша.



На прямой вопрос, был ли этот матч последним для него на "Вилла Парк", 24-летний Грилиш, называемый в числе трансферных целей "Манчестер Юнайтед", не смог дать внятного ответа.



"В данный момент я не слишком уверен. Я устремлен к цели, и эта цель — помочь клубу остаться в Премьер-Лиге, потому что все фанаты этого заслуживают".



"Так что именно об этом я думаю, и я надеюсь, в воскресенье мы это сделаем. Это имело бы огромное значение для меня", — сообщил Грилиш Sky Sports.