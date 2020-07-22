37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 22 июля, двумя поединками завершится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВЕСТ ХЭМ 20:00 Онлайн-трансляция



"Вест Хэм" знает, что из-за своей разницы мячей уже не вылетит из Премьер-Лиги, поэтому может раскрепоститься — или расслабиться. А вот "Манчестер Юнайтед" должен всецело сосредоточиться на достижении Лиги Чемпионов, благо это полностью в руках "красных дьяволов". "Юнайтед" потерпел лишь два поражения в 23 домашних матчах Премьер-Лиги против "Вест Хэма" — Оле Гуннар Сульшер принял участие в них обоих как игрок.



Сульшеру предстоит решить, сохранит ли Давид Де Хеа место в воротах "Юнайтед". Эрик Байи приходит в себя после травмы головы. У Люка Шоу опухла лодыжка, но он должен поправиться в срок.



После выздоровление Фелипе Андерсона единственной потерей "Вест Хэма" остался Роберт Снодграсс.



ЛИВЕРПУЛЬ — ЧЕЛСИ 22:15 Онлайн-трансляция



Этот день настал. Футболисты "Ливерпуля" получат заветный кубок Премьер-Лиги из рук своей легенды Кенни Далглиша, но сперва им предстоит сыграть против "Челси", который накануне решил потроллить соперника в социальных сетях, вспомнив один из своих предыдущих выездов на "Энфилд" — когда Стивен Джеррард пал в неравном бою с Дембой Ба. В случае победы "синие" гарантируют себе место в топ-4 Премьер-Лиги, тогда как у "красных" никакой турнирной мотивации уже нет. В 10 последних встречах команд в рамках чемпионата "Челси" выиграл лишь раз — 1:0 дома в мае 2018.



Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер, пропустивший два последних матча с мышечной травмой, уже здоров.



"Челси" предстоит оценить состояние Кристиана Пулишича.