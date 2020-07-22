37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды
В среду, 22 июля, двумя поединками завершится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВЕСТ ХЭМ 20:00 Онлайн-трансляция
"Вест Хэм" знает, что из-за своей разницы мячей уже не вылетит из Премьер-Лиги, поэтому может раскрепоститься — или расслабиться. А вот "Манчестер Юнайтед" должен всецело сосредоточиться на достижении Лиги Чемпионов, благо это полностью в руках "красных дьяволов". "Юнайтед" потерпел лишь два поражения в 23 домашних матчах Премьер-Лиги против "Вест Хэма" — Оле Гуннар Сульшер принял участие в них обоих как игрок.
Сульшеру предстоит решить, сохранит ли Давид Де Хеа место в воротах "Юнайтед". Эрик Байи приходит в себя после травмы головы. У Люка Шоу опухла лодыжка, но он должен поправиться в срок.
После выздоровление Фелипе Андерсона единственной потерей "Вест Хэма" остался Роберт Снодграсс.
ЛИВЕРПУЛЬ — ЧЕЛСИ 22:15 Онлайн-трансляция
Этот день настал. Футболисты "Ливерпуля" получат заветный кубок Премьер-Лиги из рук своей легенды Кенни Далглиша, но сперва им предстоит сыграть против "Челси", который накануне решил потроллить соперника в социальных сетях, вспомнив один из своих предыдущих выездов на "Энфилд" — когда Стивен Джеррард пал в неравном бою с Дембой Ба. В случае победы "синие" гарантируют себе место в топ-4 Премьер-Лиги, тогда как у "красных" никакой турнирной мотивации уже нет. В 10 последних встречах команд в рамках чемпионата "Челси" выиграл лишь раз — 1:0 дома в мае 2018.
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер, пропустивший два последних матча с мышечной травмой, уже здоров.
"Челси" предстоит оценить состояние Кристиана Пулишича.
22.07.2020 11:00
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Последние комментарии:
Стивен Джеррард пал в неравном бою с Дембой Ба.
Источник: http://fapl.ru/posts/79814/
Кек, улыбнуло.)) По матчу, все равно кто отскочит, победит, хоть 4-0пуки, хоть 6-0си, но на фапли, вангую, будет весело. Скриньте.))
(ответить)
вот будет ахуенно в новом сезоне
эмоции обеспечены
https://youtu.be/5o4X6dVVZ58
(ответить)
клап со своими обрыганами мыслями уже на пляже так что изи катка.
(ответить)
Давайте без рофлов, скузи, зачем вам 3 очка в этом матче?
(ответить)
Картонный чемпион против истинных королей.
Во так да.
Шутка сказать, но картонные победили пенсов на энфилде только в прошлом сезоне... Аж с 2012 года, когда ди маттео привез резерв на энфилд с тернбулами и прочьими ферейрами
(ответить)
Кстати, троллинг со стороны Челси про Джеррарда и Бемба Ба недвусмысленно намекает, что СММщики подставили Сутулси под ебалочку в 5-0.
(ответить)
Сутулый пёс против мелкого клопа. Думаю исход очевиден.
(ответить)
недофаны вротъебалси уже скукожились
каково это - понимать что от вас нихера не зависит?
(ответить)
сегодня будет показательая порка сутулых на Энфилде
через коридор - самый длинный коридор из всех что были
красота
(ответить)
Челси 3 очка и лч в кармане.
(ответить)
х.уя как мой коммент поджог колбасников, ору) даже скамовы6лядок один горит после 3-0 как су4ка))
(ответить)
Все мы понимаем, что результат матча полностью зависит от настроения игроков Ливерпуля, пенсам либо дадут мячик поиграть, либо выебут и заставят смотреть футбол.
(ответить)
всем болельщикам пенси посвящается в предверрии матча с Ливерпулем
https://youtu.be/cbrftVNVx9A
(ответить)
class Bezviz extends Cherdantcev implements PredictionInterface
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(ответить)
Ничейка скумов, ничейка в ливерпуле. И все рады)
(ответить)
а прикиньте щас у пенсов подпекает
как сыграет ливерпуль?
вдруг будут играть с настроем- у пенсов нет шансов
а вдруг милостиво сжалятся?
вот и гадают на кофейной гуще
что за жизнь у пенсов. еще с артетой катать, а тот своими махинациями уже пенсов с панталыку сбил
а потом еще бавария
жуть а не жизнь, да еще и от челси ничего не заваист
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Сегодня «Ливерпуль» получит кубок после матча с «Челси», и трофей уже готов.
Челсидоры ухахахах. Синие куколды ландана
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Очень надеюсь что ЛФК не будет играть на отъебись и разъебет эту помойку, я конечно все понимаю чемпики, кубок ссюдаа, все дела, но давайте поболеем теперь за то, чтобы синие уебаны лишились ЛЧ - вот это будет прям идеальный сезон ( да кому и пизжу этот календарный год уже идеален, выиграли нахуй все что можно)
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пенсов сегодня выебут и обоссут, после чего они покинут 4ку.
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Всех пенсов объявляю фоннадами Lukoshenko A.G.
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