37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

Сцена на Энфилде В среду, 22 июля, двумя поединками завершится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВЕСТ ХЭМ 20:00 Онлайн-трансляция

"Вест Хэм" знает, что из-за своей разницы мячей уже не вылетит из Премьер-Лиги, поэтому может раскрепоститься — или расслабиться. А вот "Манчестер Юнайтед" должен всецело сосредоточиться на достижении Лиги Чемпионов, благо это полностью в руках "красных дьяволов". "Юнайтед" потерпел лишь два поражения в 23 домашних матчах Премьер-Лиги против "Вест Хэма" — Оле Гуннар Сульшер принял участие в них обоих как игрок.

Сульшеру предстоит решить, сохранит ли Давид Де Хеа место в воротах "Юнайтед". Эрик Байи приходит в себя после травмы головы. У Люка Шоу опухла лодыжка, но он должен поправиться в срок.

После выздоровление Фелипе Андерсона единственной потерей "Вест Хэма" остался Роберт Снодграсс.

ЛИВЕРПУЛЬ — ЧЕЛСИ 22:15 Онлайн-трансляция

Этот день настал. Футболисты "Ливерпуля" получат заветный кубок Премьер-Лиги из рук своей легенды Кенни Далглиша, но сперва им предстоит сыграть против "Челси", который накануне решил потроллить соперника в социальных сетях, вспомнив один из своих предыдущих выездов на "Энфилд" — когда Стивен Джеррард пал в неравном бою с Дембой Ба. В случае победы "синие" гарантируют себе место в топ-4 Премьер-Лиги, тогда как у "красных" никакой турнирной мотивации уже нет. В 10 последних встречах команд в рамках чемпионата "Челси" выиграл лишь раз — 1:0 дома в мае 2018.

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер, пропустивший два последних матча с мышечной травмой, уже здоров.

"Челси" предстоит оценить состояние Кристиана Пулишича.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1579

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mc-od 22.07.2020 12:22 # mc-od
    Стивен Джеррард пал в неравном бою с Дембой Ба.

    Источник: http://fapl.ru/posts/79814/

    Кек, улыбнуло.)) По матчу, все равно кто отскочит, победит, хоть 4-0пуки, хоть 6-0си, но на фапли, вангую, будет весело. Скриньте.))

    (ответить)

  2. superperez101 22.07.2020 12:18 # superperez101
    вот будет ахуенно в новом сезоне
    эмоции обеспечены

    https://youtu.be/5o4X6dVVZ58

    (ответить)

  3. mata05 22.07.2020 12:17 # mata05
    клап со своими обрыганами мыслями уже на пляже так что изи катка.

    (ответить)

  4. m-ballack 22.07.2020 12:17 # m-ballack
    Давайте без рофлов, скузи, зачем вам 3 очка в этом матче?

    (ответить)

  5. thegodfather 22.07.2020 12:02 # thegodfather
    Картонный чемпион против истинных королей.
    Во так да.
    Шутка сказать, но картонные победили пенсов на энфилде только в прошлом сезоне... Аж с 2012 года, когда ди маттео привез резерв на энфилд с тернбулами и прочьими ферейрами

    (ответить)

  6. vyrentz 22.07.2020 11:57 # vyrentz
    Кстати, троллинг со стороны Челси про Джеррарда и Бемба Ба недвусмысленно намекает, что СММщики подставили Сутулси под ебалочку в 5-0.

    (ответить)

  7. sterlyad 22.07.2020 11:54 # sterlyad
    Сутулый пёс против мелкого клопа. Думаю исход очевиден.

    (ответить)

  8. superperez101 22.07.2020 11:53 # superperez101
    недофаны вротъебалси уже скукожились
    каково это - понимать что от вас нихера не зависит?

    (ответить)

  9. superperez101 22.07.2020 11:52 # superperez101
    сегодня будет показательая порка сутулых на Энфилде
    через коридор - самый длинный коридор из всех что были

    красота

    (ответить)

  10. sterlyad 22.07.2020 11:52 # sterlyad
    Челси 3 очка и лч в кармане.

    (ответить)

  11. bezviz 22.07.2020 11:48 # bezviz
    х.уя как мой коммент поджог колбасников, ору) даже скамовы6лядок один горит после 3-0 как су4ка))

    (ответить)

  12. vyrentz 22.07.2020 11:48 # vyrentz
    Все мы понимаем, что результат матча полностью зависит от настроения игроков Ливерпуля, пенсам либо дадут мячик поиграть, либо выебут и заставят смотреть футбол.

    (ответить)

  13. superperez101 22.07.2020 11:47 # superperez101
    всем болельщикам пенси посвящается в предверрии матча с Ливерпулем

    https://youtu.be/cbrftVNVx9A

    (ответить)

  14. lfc-krr 22.07.2020 11:46 # lfc-krr
    class Bezviz extends Cherdantcev implements PredictionInterface
    {}

    (ответить)

  15. thegodfather 22.07.2020 11:43 # thegodfather
    Ничейка скумов, ничейка в ливерпуле. И все рады)

    (ответить)

  16. superperez101 22.07.2020 11:43 # superperez101
    а прикиньте щас у пенсов подпекает
    как сыграет ливерпуль?
    вдруг будут играть с настроем- у пенсов нет шансов
    а вдруг милостиво сжалятся?
    вот и гадают на кофейной гуще

    что за жизнь у пенсов. еще с артетой катать, а тот своими махинациями уже пенсов с панталыку сбил

    а потом еще бавария
    жуть а не жизнь, да еще и от челси ничего не заваист

    (ответить)

  17. narcot 22.07.2020 11:34 # narcot
    Сегодня «Ливерпуль» получит кубок после матча с «Челси», и трофей уже готов.

    Челсидоры ухахахах. Синие куколды ландана

    (ответить)

  18. bangladesh 22.07.2020 11:32 # bangladesh
    Очень надеюсь что ЛФК не будет играть на отъебись и разъебет эту помойку, я конечно все понимаю чемпики, кубок ссюдаа, все дела, но давайте поболеем теперь за то, чтобы синие уебаны лишились ЛЧ - вот это будет прям идеальный сезон ( да кому и пизжу этот календарный год уже идеален, выиграли нахуй все что можно)

    (ответить)

  19. jack-4poker 22.07.2020 11:31 # jack-4poker
    пенсов сегодня выебут и обоссут, после чего они покинут 4ку.

    (ответить)

  20. gavriil 22.07.2020 11:27 # gavriil
    Всех пенсов объявляю фоннадами Lukoshenko A.G.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Parimatch


Поиск: