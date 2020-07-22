Артета защищает Кроенке

Наставник "Арсенала" Микель Артета заступился за владельцев своего клуба после акции протеста со стороны фанатов.

Проигранный "канонирами" матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" накануне (1:0) был отмечен баннером, который пролетел в небе на "Вилла Парк".



"Поддержать Артету, выгнать Кроенке", — гласила надпись, оплаченная фанатами.



Однако Артета поспешил заступиться за Стэна Кроенке и своих директоров, заверив, что те делают все возможное, чтобы приблизиться к лучшим клубам Премьер-Лиги.



"Я обладаю полной поддержкой со стороны Кроенке, руководства и спортивного директора. Они поддерживают меня на 100 процентов, и фанаты должны верить в то, что я говорю".



"Мы разрабатываем четкий план, чтобы сделать как можно больше за короткий период времени. Таблица не лжет".



"Команды топ-уровня лучше нас в определенных отношениях. Мы знаем, какой вызов стоит перед нами, это очень большой вызов, и мы предвкушаем то, что ждет нас впереди", — цитирует Артету BBC.