"Монпелье" хочет купить Кариуса у "Ливерпуля"

Лорис Кариус Клуб французской Лиги 1 "Монпелье" проявляет серьезный интерес к голкиперу "Ливерпуля" Лорису Кариусу.

Напомним, недавно Кариус досрочно вернулся из двухлетней аренды в "Бешикташе", в одностороннем порядке расторгнув контракт с турецким клубом из-за задержек зарплаты.

Сейчас Кариус находится на родине в Германии и за сегодняшней церемонией команды Юргена Клоппа сможет наблюдать только по телевизору.

Последним матчем Лориса за "Ливерпуль" так и остается финал Лиги Чемпионов против "Реала" в 2018 году, и будущего у немецкого голкипера на "Энфилде" по-прежнему нет.

Как сообщает Goal, "Ливерпуль" готов отпустить 27-летнего Кариуса, чей контракт рассчитан до 2022 года, за 6 миллионов фунтов.

Уже несколько клубов, включая "Герту", сделали свои запросы насчет Кариуса, но пока что фаворитом в борьбе за Лориса является "Монпелье".


Метки Кариус, Ливерпуль, Монпелье

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 324

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sterlyad 22.07.2020 08:01 # sterlyad
    Ты конечно никогда одиноким не будешь в ливерпуле, но лучше валить.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Parimatch


Поиск: