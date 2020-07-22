"Монпелье" хочет купить Кариуса у "Ливерпуля"

Клуб французской Лиги 1 "Монпелье" проявляет серьезный интерес к голкиперу "Ливерпуля" Лорису Кариусу.

Напомним, недавно Кариус досрочно вернулся из двухлетней аренды в "Бешикташе", в одностороннем порядке расторгнув контракт с турецким клубом из-за задержек зарплаты.



Сейчас Кариус находится на родине в Германии и за сегодняшней церемонией команды Юргена Клоппа сможет наблюдать только по телевизору.



Последним матчем Лориса за "Ливерпуль" так и остается финал Лиги Чемпионов против "Реала" в 2018 году, и будущего у немецкого голкипера на "Энфилде" по-прежнему нет.



Как сообщает Goal, "Ливерпуль" готов отпустить 27-летнего Кариуса, чей контракт рассчитан до 2022 года, за 6 миллионов фунтов.



Уже несколько клубов, включая "Герту", сделали свои запросы насчет Кариуса, но пока что фаворитом в борьбе за Лориса является "Монпелье".