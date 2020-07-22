"Лидс" может подписать Кавани, но не Ибрагимовича

Владелец "Лидса" Андреа Радриццани исключает приглашение на "Этихад" Златана Ибрагимовича, но допускает переход Эдинсона Кавани.

На прошлой неделе "Лидс" оформил победу в Чемпионшипе и теперь готовится к своему первому за 16 последних лет сезону на уровне Премьер-Лиги.



Достоверно известно, что "Лидс" еще в январе интересовался Ибрагимовичем, однако эта возможность ушла окончательно, несмотря на то, что вскоре 38-летний швед станет свободным агентом.



А вот Кавани, также доступный безо всякой компенсации после расставания с ПСЖ, вполне может присоединиться к своему соотечественнику Марсело Бьелсе, тренирующему "белых".



"С Ибрагимовичем определенно будет сложно. Мы пытались заполучить его в январе, но он выбрал "Милан", и наша с ним сделка оказалась невозможна. Думаю, теперь уже слишком сложно, учитывая интенсивность английского футбола".



"В придачу к своему мастерству, Кавани смог бы добавить физической мощи и адаптироваться здесь, но я никогда не разговаривал с тренером насчет него. Тем не менее, у нас определенно были мысли насчет него, поэтому давайте посмотрим — он все еще доступен как свободным агент", — сообщил Радриццани Sky Italia.