"Лидс" может подписать Кавани, но не Ибрагимовича

Златан Ибрагимович и Эдинсон Кавани Владелец "Лидса" Андреа Радриццани исключает приглашение на "Этихад" Златана Ибрагимовича, но допускает переход Эдинсона Кавани.

На прошлой неделе "Лидс" оформил победу в Чемпионшипе и теперь готовится к своему первому за 16 последних лет сезону на уровне Премьер-Лиги.

Достоверно известно, что "Лидс" еще в январе интересовался Ибрагимовичем, однако эта возможность ушла окончательно, несмотря на то, что вскоре 38-летний швед станет свободным агентом.

А вот Кавани, также доступный безо всякой компенсации после расставания с ПСЖ, вполне может присоединиться к своему соотечественнику Марсело Бьелсе, тренирующему "белых".

"С Ибрагимовичем определенно будет сложно. Мы пытались заполучить его в январе, но он выбрал "Милан", и наша с ним сделка оказалась невозможна. Думаю, теперь уже слишком сложно, учитывая интенсивность английского футбола".

"В придачу к своему мастерству, Кавани смог бы добавить физической мощи и адаптироваться здесь, но я никогда не разговаривал с тренером насчет него. Тем не менее, у нас определенно были мысли насчет него, поэтому давайте посмотрим — он все еще доступен как свободным агент", — сообщил Радриццани Sky Italia.


Метки Ибрагимович, Кавани, Лидс

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2020 07:00

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  1. alexomck 22.07.2020 07:58 # alexomck
    Императоры!!!

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  2. villas-boas 22.07.2020 07:44 # villas-boas
    Какой бля соотечественник, МИХАИЛ?

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  3. liverpo0ol 22.07.2020 07:14 # liverpo0ol
    Какой этихад я чет не понял

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