Гвардиола: "Мы очень далеко от "Ливерпуля"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола напомнил, что его команда по-прежнему очень далеко от "Ливерпуля".

18-й и 19-й голы Рахима Стерлинга в этом сезоне Премьер-Лиги помогли "горожанам" разгромить "Уотфорд" со счетом 0:4 накануне и слегка реабилитироваться за вылет из Кубка Англии.



Несмотря на убедительную победу и лучший в плане результативности сезон для Стерлинга, Гвардиола недоволен стабильностью своей команды на длинной дистанции.



"Это был минимум, на который я надеялся. Нам было важно уйти с поля, думая, что мы сделали все возможное для победы. Конечно, мы всегда стремимся побеждать, но мы можем и проиграть. Ты должен бегать и должен сражаться — в первом тайме против "Арсенала" этого не было, поэтому мы и проиграли".



"Это важно, что Рахим забил, но мы не можем забывать, что мы финишируем далеко от чемпионов. Это плохо для нас".



"Конечно, мы значительно лучше, чем другие 18 команд. Дистанция между вторым местом и первым и между вторым и третьим велика, но этого недостаточно. Персональные достижения всегда должны соответствовать достижениям команды, и в этом плане мы не идеальны".



"Против "Саутгемптона" мы создали много моментов и проиграли. Важнее всего завершать матч с ощущением, что мы сделали все возможное".



"Нам по-прежнему нужно помнить, что мы далеко от "Ливерпуля". Это был первый раз, когда мы одержали четыре победы подряд в Премьер-Лиге. Два сезона назад нам удавалось одержать 18 побед подряд, в прошлом — 14".



"Это говорит, насколько плохо у нас со стабильностью в этом сезоне, потому что у нас та же команда. Это случилось, потому что у нас что-то было не в порядке, и в преддверии следующего сезона мне нужно определить, что именно", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.