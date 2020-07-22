"Астон Вилла" обыграла "Арсенал" и покинула зону вылета

Трезеге "Астон Вилла" выкарабкалась из зоны вылета Премьер-Лиги благодаря победе 1:0 над "Арсеналом".

Стартовый состав "вилланов" не изменился по сравнению с упущенной победой в гостях у "Эвертона" (1:1).

Относительно субботнего выезда на "Уэмбли" в старт "канониров" вернулись Роб Холдинг, Седрик Соареш, Сеад Колашинац, Букайо Сака и Эдди Нкетиа.

В начале матча гости владели определенным территориальным преимуществом, но все это было без моментов, а счет открыли гости. Это произошло на 27-й минуте, когда после подачи от углового флажка мяч прошел через гущу игроков до Трезеге, а тот пробил в касание в нижний угол ворот — 1:0.

"Арсенал" слегка активизировался, но до перерыва ничего вразумительного не показал. "Астон Вилла" только поверила в себя, а Джек Грилиш едва не удвоил счет.

Во втором тайме атакующая игра у "канониров" по-прежнему не шла. Хозяева уверенно отбивались и изредка отвечали — например на 75-й минуте Грилиш разорвал чужую оборону и вывел на удар Кинана Дэвиса, но тот не попал в створ.

На момент Дэвиса гости почти сразу же ответили ударом головой Нкетиа в штангу, но этим и ограничились. Сил на финальный штурм у лондонцев не осталось.

И психологически, и физически "Арсенал" был выжат как лимон после тяжелых матчей против "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". "Астон Вилле" посчастливилось забить потрясающий гол, а дальше бирмингемцы без проблем отбились от измотанного соперника.

"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2020 00:10

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. denkik 22.07.2020 00:42 # denkik
    Артета после матча: "мы были эмоционально вымотанными, нам не хватило свежести". Блин, ну вот тогда и нужно было выпустить всех Озилов и Гендузи! Ведь понятно было, что на третий подвиг сил не хватит и понятно было, что вилланы будут одно место рвать в этой игре. Нет же выпустил уставших игроков. А теперь за это в награду получим в последнем туре рвущий опу Уотфорд. В общем, то ли ошибка с подбором состава, то ли те, кто не были на поле в совсем ужасающей форме

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  2. sausage 22.07.2020 00:34 # sausage
    Короче норм интрига. Перед последним туром ничего не понятно ни с теми, кто влетает, ни с окончательным составом топ-4. Несмотря на ипаны

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  3. superperez101 22.07.2020 00:22 # superperez101
    арсенал короче только на контрах может а во владение сразу сосет
    скам так совсем недавно играл

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  4. brown-ale 22.07.2020 00:21 # brown-ale
    Уотфорд в зоне вылета? По красоте!

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  5. thegodfather 22.07.2020 00:19 # thegodfather
    гунеры, так кубок англии забирать будете и вместе с ним место в ле?)


    а то в прошом году челси лишил трофея лиги европы и лч
    в этом может лишить кубка англии и ле))

    жесть канешн)))



    но я бы, честно, на месте гг лучше бы от ле отказался. Трофей сливать не комильфо, но ле им щас ваще не нужна, иначе им пздц...состав дно, денег нету...еще и матчи по четвергам...буду завсегдатаем борьбы за ле отсилы

    Источник: http://fapl.ru/posts/79808/?c=1#c7165719

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  6. thegodfather 22.07.2020 00:18 # thegodfather
    из этого матча еще один вывод : финал кубка англии можно слить только самим себе, начудив со схемой, либо привозом центрозащей.

    иначе ваще не вижу вариантов. Не понимаю ваще как мс им проипал даже при недооценке. Они 3-4 паса связать толком не могут

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  7. royal-arsenal 22.07.2020 00:16 # royal-arsenal
    Артета царь
    Помог симпатичной Астон Вилле не вылететь, и убогому Уотфорду отправиться в шип.. в последнем туре исполним вердикт.. пока шершни.. во главе со своим главным быдло футболером Дини

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  8. lfcynwa 22.07.2020 00:15 # lfcynwa
    мразей в ЧШ ! от 21.07.2020 21:57

    бля как же было бы символично и кайфово, если Арсенал отправит мразей в ЧШ от 21.07.2020 21:36

    жаль Вилу, но даже ходя пешком по полю, сомневаюсь что Арсенал сможет проиграть им от 21.07.2020 15:05

    Источник: http://fapl.ru/users/reams/

    че как отправил

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  9. skychnie-oboi 22.07.2020 00:14 # skychnie-oboi
    Вот и реальный уровень Арсенала.Прям вспоминаю ЛФК в 2011 году.
    Дать бой МЮ/Челси и лететь аутсайдерам.

    Увы.

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  10. thegodfather 22.07.2020 00:14 # thegodfather
    что стало ясно?
    через апл арсенал в еврокубки не попадет. Последний шанс - победа в кубке. Но оно Арсеналу не нужно для становления новой команды. Матчи по четвергам явно им не в прок. Годик-другой на перестройку без ЛЕ. Иначе рискуют погрязнуть в роли середняка. Да и вцелом Арс очень слаб.


    но главное что мы узнали после этого матча вот что:


    18 Уотфорд 37 34

    Источник: http://fapl.ru/posts/79805/


    ехехех, камон красиво.

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  11. unclearness 22.07.2020 00:14 # unclearness
    Нормас
    Уотфорд давай до свидания

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  12. superperez101 22.07.2020 00:13 # superperez101
    как сильный соперник попадается так арсенал сразу сосет
    это вам не слабый ливерпуль с голубятней обыгрывать

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  13. reams 22.07.2020 00:13 # reams
    как убить двух зайцев сразу, молодцы канониры, нет другого такого великодушного и благородного клуба в мире! пздц, прямо распирает от гордости

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