"Астон Вилла" обыграла "Арсенал" и покинула зону вылета

"Астон Вилла" выкарабкалась из зоны вылета Премьер-Лиги благодаря победе 1:0 над "Арсеналом".

Стартовый состав "вилланов" не изменился по сравнению с упущенной победой в гостях у "Эвертона" (1:1).



Относительно субботнего выезда на "Уэмбли" в старт "канониров" вернулись Роб Холдинг, Седрик Соареш, Сеад Колашинац, Букайо Сака и Эдди Нкетиа.



В начале матча гости владели определенным территориальным преимуществом, но все это было без моментов, а счет открыли гости. Это произошло на 27-й минуте, когда после подачи от углового флажка мяч прошел через гущу игроков до Трезеге, а тот пробил в касание в нижний угол ворот — 1:0.



"Арсенал" слегка активизировался, но до перерыва ничего вразумительного не показал. "Астон Вилла" только поверила в себя, а Джек Грилиш едва не удвоил счет.



Во втором тайме атакующая игра у "канониров" по-прежнему не шла. Хозяева уверенно отбивались и изредка отвечали — например на 75-й минуте Грилиш разорвал чужую оборону и вывел на удар Кинана Дэвиса, но тот не попал в створ.



На момент Дэвиса гости почти сразу же ответили ударом головой Нкетиа в штангу, но этим и ограничились. Сил на финальный штурм у лондонцев не осталось.



И психологически, и физически "Арсенал" был выжат как лимон после тяжелых матчей против "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". "Астон Вилле" посчастливилось забить потрясающий гол, а дальше бирмингемцы без проблем отбились от измотанного соперника.



"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче