"Лидс" заключил рекордный контракт с Adidas
Компания Adidas стала новым техническим спонсором вернувшегося в Премьер-Лигу "Лидса".
Напомним, на прошлой неделе "Лидс" оформил возвращение в высший дивизион после 16 лет отсутствия, а на следующий день был подтвержден победителем Чемпионшипа.
Следующие пять сезонов изготовлением формы для команды Марсело Бьелсы будет заниматься Adidas, и это рекордная по стоимости сделка в истории клуба с "Элланд Роуд".
"Мы в восторге от того, что Adidas становится нашим техническим спонсором. Мы с нетерпением ожидаем свое возвращение в Премьер-Лигу в следующем сезоне в партнерстве с Adidas, одним из самых узнаваемых брендов в спорте. Это символизирует новое начало для клуба", — сообщил исполнительный директор "белых" Ангус Киннер.
21.07.2020 23:00
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лузерка, у тебя пополнения в списке ё6ырей, ахахахаххах
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