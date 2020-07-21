"Лидс" заключил рекордный контракт с Adidas

Компания Adidas стала новым техническим спонсором вернувшегося в Премьер-Лигу "Лидса".

Напомним, на прошлой неделе "Лидс" оформил возвращение в высший дивизион после 16 лет отсутствия, а на следующий день был подтвержден победителем Чемпионшипа.



Следующие пять сезонов изготовлением формы для команды Марсело Бьелсы будет заниматься Adidas, и это рекордная по стоимости сделка в истории клуба с "Элланд Роуд".



"Мы в восторге от того, что Adidas становится нашим техническим спонсором. Мы с нетерпением ожидаем свое возвращение в Премьер-Лигу в следующем сезоне в партнерстве с Adidas, одним из самых узнаваемых брендов в спорте. Это символизирует новое начало для клуба", — сообщил исполнительный директор "белых" Ангус Киннер.