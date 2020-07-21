"Лидс" заключил рекордный контракт с Adidas

Adidas и Лидс Компания Adidas стала новым техническим спонсором вернувшегося в Премьер-Лигу "Лидса".

Напомним, на прошлой неделе "Лидс" оформил возвращение в высший дивизион после 16 лет отсутствия, а на следующий день был подтвержден победителем Чемпионшипа.

Следующие пять сезонов изготовлением формы для команды Марсело Бьелсы будет заниматься Adidas, и это рекордная по стоимости сделка в истории клуба с "Элланд Роуд".

"Мы в восторге от того, что Adidas становится нашим техническим спонсором. Мы с нетерпением ожидаем свое возвращение в Премьер-Лигу в следующем сезоне в партнерстве с Adidas, одним из самых узнаваемых брендов в спорте. Это символизирует новое начало для клуба", — сообщил исполнительный директор "белых" Ангус Киннер.


Метки Adidas, Лидс, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 307

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scholes22 21.07.2020 23:10 # scholes22
    лузерка, у тебя пополнения в списке ё6ырей, ахахахаххах

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Parimatch


Поиск: