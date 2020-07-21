"Эвертон" согласовал стоимость Хейбьерга

"Саутгемптон" принял предложение "Эвертона" в 25 миллионов фунтов о покупке Пьер-Эмиля Хейбьерга.

До недавних пор фаворитом в борьбе за Хейбьерга, отказавшегося продлевать свой истекающий через год контракт со "святыми", считался "Тоттенхэм". "Шпоры" первыми вступили в переговоры, да и сам Пьер-Эмиль выразил заинтересованность перейти в команду Жозе Моуриньо.



Однако Daily Mail стало известно, что сейчас "Эвертон" вырвался вперед, улучшив свое первоначальное предложение в 20 млн. фунтов плюс бонусы до 25 млн. фунтов "чистыми". "Саутгемптон" это устроило.



Теперь "Тоттенхэм" должен решить, сделает равнозначное предложение или выйдет из борьбы за 24-летнего датчанина, которого в Северном Лондоне оценивают только в 15 млн. фунтов.