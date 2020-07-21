"Сити" сокрушил обезглавленный "Уотфорд"
"Манчестер Сити" реабилитировался за вылет из Кубка Англии, катком проехавшись по обезглавленному "Уотфорду" — 0:4.
В стартовый состав "шершней" вернулись Эдриан Мариаппа и Данни Уэлбек, заменив Адама Мазину и Роберто Перейру относительно предыдущего матча.
У "горожан" Жоау Канселу, Родри, Фил Фоден и Бернарду Силва заменили Бенжамена Менди, Илкая Гюндогана, Рияда Махреза и Давида Сильву.
Гости начали матч с некоторой опаской, пытаясь понять, какой сюрприз для них приготовил временный тренер "Уотфорда" Хайден Маллинс — обнаружить таковой не удалось.
На 11-й минуте "Сити" впервые потревожил Бена Фостера. Это Родри нанес дальний удар с рикошетом, но голкипер хозяев блестяще отвел угрозу от своих ворот в прыжке.
"Горожане" достаточно академично разыгрывали мяч и никуда не спешили. "Уотфорд" глубоко оборонялся, но делал это довольно неплохо, учитывая невысокий темп.
И все-таки на 31-й минуте счет был открыт. Рахим Стерлинг на краю штрафной укротил сильную передачу Кайла Уолкера с фланга, подработал мяч и пушечным ударом поразил ворота — 0:1.
А под занавес тайма Стерлинг нарвался на фол Уилла Хьюза на границе штрафной площади и сам отправился исполнять назначенный пенальти. Фостер парировал удар с 11-метровой отметки, но сам же Рахим сыграл на добивании — 0:2.
Второй тайм начался с выхода один на один Жезуса — Фостер спас "шершней". "Сити" продолжал нагнетать давление, и третий гол был лишь вопросом времени.
На 63-й минуте счет ожидаемо стал разгромным. Фил Фоден сыграл на добивании после отраженного Фостером удара Стерлинга, которого отличной передачей нашел Де Брюйне — 0:3.
Спустя еще три минуты Де Брюйне великолепно исполнил штрафной, навесив на Эмерика Лапорта, который ударом головой с отскоком от газона поразил цель — 0:4.
На этом игра успокоилась. "Горожане" уверенно провели концовку матча, но уже не напрягались, а у хозяев вообще ничего не клеилось — ни одного момента у ворот Эдерсона.
Увольнение Найджела Пирсона не встряхнуло "Уотфорд" — напротив, "шершни" выглядели просто безнадежно и легко могли пропустить больше, если бы не Фостер.
"Уотфорд" — "Манчестер Сити". Очет о матче
21.07.2020 21:55
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Последние комментарии:
Лучше пускай АВ остается, чем Уотфорд, команда более симпатичная
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Кстати почему все так ненавидят Арсенал - что они вам плохого сделали.
НУ пускай порадуются последним победам...
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А чё , габонская обезьяна не тащит ? Кто там хотел новый контракт ? Вот,вижу тот осинал к которому привыкли , дырявый как портовая шлюха.
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В душе не ебу как мс им прлипал 2-0)
Тем более арс по той же схеме)
Просто вата
(ответить)
Орсинал дает в онал
мдее, пидарасы радужные
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Ну вот он, Арсенал, к которому все уже привыкли. А то распетушились тут после пары побед с нихуя.
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Красиво положил ггшкам))
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Ееееееееееееннненн роооооооцк
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ай да молодцы гг-ки уахахахаххах
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Хотелось бы, чтобы Вилла осталась в АПЛ, всё-таки легендарный клуб. Но что-то туго у них идёт игра в этом сезоне. Скорее всего Смит не тот тренер для АПЛ. Он конечно молодец, что вывел Виллу из ЧШ, но, несмотря на эти заслуги, его надо менять, чтобы на что-то надеяться в высшем дивизионе.
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Как мс проипал арсу, есть инфа? А то я матч не смотрел.
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шанс для виллы против гг
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Дерби победителей колбасы
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Ну если вилла проиграет то привет чемпионшип
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Есть только один Король в АНГЛИИ- и имя ему ЛИВЕРПУЛЬ!
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Шкодраниры, раздвигайте шпаги во имя Пирсона
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Пирсон ржет дома.
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Ну че, как там пирсона уволили?
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мразей в ЧШ !
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КОРОЛИ!!!
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