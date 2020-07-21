"Сити" сокрушил обезглавленный "Уотфорд"

"Манчестер Сити" реабилитировался за вылет из Кубка Англии, катком проехавшись по обезглавленному "Уотфорду" — 0:4.

В стартовый состав "шершней" вернулись Эдриан Мариаппа и Данни Уэлбек, заменив Адама Мазину и Роберто Перейру относительно предыдущего матча.



У "горожан" Жоау Канселу, Родри, Фил Фоден и Бернарду Силва заменили Бенжамена Менди, Илкая Гюндогана, Рияда Махреза и Давида Сильву.



Гости начали матч с некоторой опаской, пытаясь понять, какой сюрприз для них приготовил временный тренер "Уотфорда" Хайден Маллинс — обнаружить таковой не удалось.



На 11-й минуте "Сити" впервые потревожил Бена Фостера. Это Родри нанес дальний удар с рикошетом, но голкипер хозяев блестяще отвел угрозу от своих ворот в прыжке.



"Горожане" достаточно академично разыгрывали мяч и никуда не спешили. "Уотфорд" глубоко оборонялся, но делал это довольно неплохо, учитывая невысокий темп.



И все-таки на 31-й минуте счет был открыт. Рахим Стерлинг на краю штрафной укротил сильную передачу Кайла Уолкера с фланга, подработал мяч и пушечным ударом поразил ворота — 0:1.



А под занавес тайма Стерлинг нарвался на фол Уилла Хьюза на границе штрафной площади и сам отправился исполнять назначенный пенальти. Фостер парировал удар с 11-метровой отметки, но сам же Рахим сыграл на добивании — 0:2.



Второй тайм начался с выхода один на один Жезуса — Фостер спас "шершней". "Сити" продолжал нагнетать давление, и третий гол был лишь вопросом времени.



На 63-й минуте счет ожидаемо стал разгромным. Фил Фоден сыграл на добивании после отраженного Фостером удара Стерлинга, которого отличной передачей нашел Де Брюйне — 0:3.



Спустя еще три минуты Де Брюйне великолепно исполнил штрафной, навесив на Эмерика Лапорта, который ударом головой с отскоком от газона поразил цель — 0:4.



На этом игра успокоилась. "Горожане" уверенно провели концовку матча, но уже не напрягались, а у хозяев вообще ничего не клеилось — ни одного момента у ворот Эдерсона.



Увольнение Найджела Пирсона не встряхнуло "Уотфорд" — напротив, "шершни" выглядели просто безнадежно и легко могли пропустить больше, если бы не Фостер.



"Уотфорд" — "Манчестер Сити". Очет о матче