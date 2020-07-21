"Сити" сокрушил обезглавленный "Уотфорд"

Эмерик Лапорт "Манчестер Сити" реабилитировался за вылет из Кубка Англии, катком проехавшись по обезглавленному "Уотфорду" — 0:4.

В стартовый состав "шершней" вернулись Эдриан Мариаппа и Данни Уэлбек, заменив Адама Мазину и Роберто Перейру относительно предыдущего матча.

У "горожан" Жоау Канселу, Родри, Фил Фоден и Бернарду Силва заменили Бенжамена Менди, Илкая Гюндогана, Рияда Махреза и Давида Сильву.

Гости начали матч с некоторой опаской, пытаясь понять, какой сюрприз для них приготовил временный тренер "Уотфорда" Хайден Маллинс — обнаружить таковой не удалось.

На 11-й минуте "Сити" впервые потревожил Бена Фостера. Это Родри нанес дальний удар с рикошетом, но голкипер хозяев блестяще отвел угрозу от своих ворот в прыжке.

"Горожане" достаточно академично разыгрывали мяч и никуда не спешили. "Уотфорд" глубоко оборонялся, но делал это довольно неплохо, учитывая невысокий темп.

И все-таки на 31-й минуте счет был открыт. Рахим Стерлинг на краю штрафной укротил сильную передачу Кайла Уолкера с фланга, подработал мяч и пушечным ударом поразил ворота — 0:1.

А под занавес тайма Стерлинг нарвался на фол Уилла Хьюза на границе штрафной площади и сам отправился исполнять назначенный пенальти. Фостер парировал удар с 11-метровой отметки, но сам же Рахим сыграл на добивании — 0:2.

Второй тайм начался с выхода один на один Жезуса — Фостер спас "шершней". "Сити" продолжал нагнетать давление, и третий гол был лишь вопросом времени.

На 63-й минуте счет ожидаемо стал разгромным. Фил Фоден сыграл на добивании после отраженного Фостером удара Стерлинга, которого отличной передачей нашел Де Брюйне — 0:3.

Спустя еще три минуты Де Брюйне великолепно исполнил штрафной, навесив на Эмерика Лапорта, который ударом головой с отскоком от газона поразил цель — 0:4.

На этом игра успокоилась. "Горожане" уверенно провели концовку матча, но уже не напрягались, а у хозяев вообще ничего не клеилось — ни одного момента у ворот Эдерсона.

Увольнение Найджела Пирсона не встряхнуло "Уотфорд" — напротив, "шершни" выглядели просто безнадежно и легко могли пропустить больше, если бы не Фостер.

"Уотфорд" — "Манчестер Сити". Очет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2020 21:55

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Последние комментарии:




  1. cristean2 21.07.2020 23:11 # cristean2
    Лучше пускай АВ остается, чем Уотфорд, команда более симпатичная

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  2. skychnie-oboi 21.07.2020 23:05 # skychnie-oboi
    Кстати почему все так ненавидят Арсенал - что они вам плохого сделали.

    НУ пускай порадуются последним победам...

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  3. ytka78 21.07.2020 22:50 # ytka78
    А чё , габонская обезьяна не тащит ? Кто там хотел новый контракт ? Вот,вижу тот осинал к которому привыкли , дырявый как портовая шлюха.

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  4. thegodfather 21.07.2020 22:45 # thegodfather
    В душе не ебу как мс им прлипал 2-0)
    Тем более арс по той же схеме)
    Просто вата

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  5. sellman 21.07.2020 22:44 # sellman
    Орсинал дает в онал

    мдее, пидарасы радужные

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  6. sausage 21.07.2020 22:43 # sausage
    Ну вот он, Арсенал, к которому все уже привыкли. А то распетушились тут после пары побед с нихуя.

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  7. thegodfather 21.07.2020 22:43 # thegodfather
    Красиво положил ггшкам))

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  8. scholes22 21.07.2020 22:42 # scholes22
    Ееееееееееееннненн роооооооцк

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  9. roberto-89 21.07.2020 22:42 # roberto-89
    ай да молодцы гг-ки уахахахаххах

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  10. sausage 21.07.2020 22:42 # sausage
    Хотелось бы, чтобы Вилла осталась в АПЛ, всё-таки легендарный клуб. Но что-то туго у них идёт игра в этом сезоне. Скорее всего Смит не тот тренер для АПЛ. Он конечно молодец, что вывел Виллу из ЧШ, но, несмотря на эти заслуги, его надо менять, чтобы на что-то надеяться в высшем дивизионе.

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  11. thegodfather 21.07.2020 22:40 # thegodfather
    Как мс проипал арсу, есть инфа? А то я матч не смотрел.

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  12. roberto-89 21.07.2020 22:39 # roberto-89
    шанс для виллы против гг

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  13. hammersmith 21.07.2020 22:20 # hammersmith
    Дерби победителей колбасы

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  14. faridmyu90 21.07.2020 22:13 # faridmyu90
    Ну если вилла проиграет то привет чемпионшип

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  15. skychnie-oboi 21.07.2020 22:10 # skychnie-oboi
    Есть только один Король в АНГЛИИ- и имя ему ЛИВЕРПУЛЬ!

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  16. januzaj00 21.07.2020 21:59 # januzaj00
    Шкодраниры, раздвигайте шпаги во имя Пирсона

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  17. brown-ale 21.07.2020 21:59 # brown-ale
    Пирсон ржет дома.

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  18. thegodfather 21.07.2020 21:57 # thegodfather
    Ну че, как там пирсона уволили?

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  19. reams 21.07.2020 21:57 # reams
    мразей в ЧШ !

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  20. scholes22 21.07.2020 21:57 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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