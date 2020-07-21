Трансферная активность "Челси" не заставит Клоппа покупать

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что бурная трансферная деятельность "Челси" не заставит его покупать.

И хотя трансферное окно в Англии официальное открывается только на следующей неделе, "Челси" уже оформил переходы Хакима Зийеша и Тимо Вернера. Также на радаре у "синих" находятся Ян Облак, Бен Чилуэлл и Кай Хаверц.



В отличие от "Челси", Клопп не видит большой необходимости покупать и до сих не оценил в полной мере эффект от пандемии коронавируса. Поэтому Юрген равнодушен к активности конкурентов.



"Мы не можем покупать только потому, что покупают другие команды. Мы не можем покупать, потому что каждый хочет от нас этого".



"Мы можем купить, если у нас будут деньги, если у нас будет необходимость и все такое. Тогда да. Если одной из этих вещей нет, мы не будем покупать".



"В новом сезоне мы снова пойдем вперед и не будем использовать это как оправдание. Представьте, что после прошлого сезона, когда мы набрали 97 очков, я бы спросил ваших рекомендаций, кого нам купить для этого лишнего очка до "Сити"? Уверен, я бы получил много советов".



"Но мы никого не купили, и посмотрите, как сложился этот сезон".



"Я на 100 процентов доволен своим подбором игроков. В прошлом году каждый просил меня купить того, того и того. В силу наших причин мы этого не сделали. Это не так, что мы не хотели".



"Мы постоянно стараемся принимать правильные решения, но затем случился COVID и изменил ситуацию — не в лучшую сторону. Изменил не только в футболе, но и для всех бизнесов в мире".



"Думаем ли мы, что уже не можем стать лучше за счет трансферов? Нет. Мы просто действуем в соответствии с нашими возможностями".



"Если другие команды инвестируют, тогда, возможно, они больше знают о будущем, но я — нет", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.