Данилу Перейра считает, что хорошо подходит "Арсеналу"

Полузащитник "Порту" Данилу Перейра считает, что хорошо подходит для игрового стиля "Арсенала".

Одна из приоритетных задач для главного тренера "канониров" Микеля Артеты на летнее трансферное окно — обзавестись классным опорным полузащитником.



Целью номер один Артеты было принято считать Томаса Партея, однако тот, судя по всему, и не собирался переходить в "Арсенал".



Также с переходом на "Эмирейтс" связывали Данилу, которого по стилю игры сравнивают с легендой "Арсенала" Патриком Виейра. 28-летний португалец был бы счастлив получить звонок от Артеты.



"Думаю, Артета очень, очень хорошо делает свою работу. Он очень хороший тренер, который начинал помощником в "Сити", поэтому у него небольшой опыт, но "Арсенал" играет в очень хороший футбол. Я очень высоко оцениваю его работу".



"Он испанец и слегка похож на португальских тренеров, которые тоже хотят играть с мячом и улучшать игру с мячом, поэтому я считаю его хорошим тренером".



"Думаю, я бы подошел для их стиля. Мне нравится, как они играют, как мыслят, насколько они сплочены".



"Конечно, мне нравится здесь, в Порту, в своей стране, но также я хочу попробовать себя в лиге получше вроде Премьер-Лиги".



"Я всегда мечтал поиграть в их лиге. Я уже поиграл в Серии А, но Премьер-Лига — это огромная лига, и я надеюсь однажды сыграть там и стать более классным игроком. Думаю, это лучшая лига в мире", — цитирует Перейру Evening Standard.