Светская хроника за вторник
"Челси" уверен в приобретении Кая Хаверца. "Манчестер Сити" возобновил интерес к Алексису Санчесу. Перед "Тоттенхэмом" поставлен ультиматум по Пьер-Эмилю Хейбьергу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Челси" действительно договаривается с "Байером" о покупке вингера Кая Хаверца за 70 миллионов фунтов. (Sky Sports)
"Байер" ожидает получить за Хаверца 63 млн. фунтов сразу, а еще 23 млн. — в виде бонусов. (The Sun)
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен в приобретении Хаверца. (Evening Standard)
"Челси" может переключить свое внимание с Бена Чилуэлла на левого защитника "Аталанты" Робина Госенса. (Daily Mail)
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в полузащитнике "Валенсии" Жоффре Кондогбиа. (FootMercato)
"Манчестер Сити" вновь интересуется нападающим Алексисом Санчесом, принадлежащим "Юнайтед". (La Cuarta)
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил отверг интерес "Фенербахче". (Bild)
Однако Озил все еще может перейти в "Истанбул Башакшехир", выигравший чемпионат Турции. (90min)
"Арсенал" объявит о продлении аренды полузащитника "Реала" Дани Себальоса на следующий сезон после финала Кубка Англии 1 августа. (PA Sport)
Бывший полузащитник "Арсенала" Санти Касорла покинул "Вильярреал" и присоединился к катарскому клубу "Аль-Садд". (Sky Sports)
"Саутгемптон" дал "Тоттенхэму" 48 часов, чтобы улучшить свое предложение по полузащитнику Пьер-Эмилю Хейбьергу с 20 до 35 млн. фунтов. (Evening Standard)
"Саутгемптон" согласовал покупку защитника "Реал Вальядолид" Мохаммеда Салису за 10.9 млн. фунтов. (Football Insider)
Другое
Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отказался возглавить "Монако", потому что ждет варианта получше. (The Athletic)
"Ювентус" установил контакт с Почеттино. (The Sun)
Клод Пюэль, поработавший с "Лестером" и "Саутгемптоном", является ранним фаворитом на вакантную должность главного тренера "Уотфорда". (Daily Mirror)
Если "Уотфорд" избежит вылета из Премьер-Лиги, уволенный накануне Найджел Пирсон получит бонус в 1 млн. фунтов. (The Times)
Карлос Корберан, ассистент Марсело Бьелсы в "Лидсе", может возглавить "Хаддерсфилд". (Sky Sports)
Стивен Джеррард остается целью номер один "Бристоль Сити" на должность главного тренера. (Bristol Post)
Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс со следующего сезона будет выступать под 17-м номером, который когда-то принадлежал Джеррарду. (Daily Mail)
Около 7 тысяч фанатов "Лидса" собрались в центре города, празднуя выход своего клуба в Премьер-Лигу. Один офицер полиции женского пола серьезно пострадал, получив бутылкой по голове. (The Guardian)
21.07.2020 19:00
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Около 7 тысяч фанатов "Лидса" собрались в центре города, празднуя выход своего клуба в Премьер-Лигу. Один офицер полиции женского пола серьезно пострадал, получив бутылкой по голове. (The Guardian)
ну это еще повезло, вот если бы мисс офицер была бы еще и черной то футболистам Лидса бы пришлось перед каждым матчем стоять на коленях замаливая грехи своих фанатов, так сказать, из-за бутылки на бутылку. Блэк лайвс мэттр, пацаны.
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"Голубь, наевшийся железных опилок, заебётся взлетать с магнита". © Майкл Фарадей.
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Санчес))) ору.
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