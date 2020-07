Светская хроника за вторник

"Челси" уверен в приобретении Кая Хаверца. "Манчестер Сити" возобновил интерес к Алексису Санчесу. Перед "Тоттенхэмом" поставлен ультиматум по Пьер-Эмилю Хейбьергу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Челси" действительно договаривается с "Байером" о покупке вингера Кая Хаверца за 70 миллионов фунтов. (Sky Sports)



"Байер" ожидает получить за Хаверца 63 млн. фунтов сразу, а еще 23 млн. — в виде бонусов. (The Sun)



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен в приобретении Хаверца. (Evening Standard)



"Челси" может переключить свое внимание с Бена Чилуэлла на левого защитника "Аталанты" Робина Госенса. (Daily Mail)



"Манчестер Юнайтед" заинтересован в полузащитнике "Валенсии" Жоффре Кондогбиа. (FootMercato)



"Манчестер Сити" вновь интересуется нападающим Алексисом Санчесом, принадлежащим "Юнайтед". (La Cuarta)



Полузащитник "Арсенала" Месут Озил отверг интерес "Фенербахче". (Bild)



Однако Озил все еще может перейти в "Истанбул Башакшехир", выигравший чемпионат Турции. (90min)



"Арсенал" объявит о продлении аренды полузащитника "Реала" Дани Себальоса на следующий сезон после финала Кубка Англии 1 августа. (PA Sport)



Бывший полузащитник "Арсенала" Санти Касорла покинул "Вильярреал" и присоединился к катарскому клубу "Аль-Садд". (Sky Sports)



"Саутгемптон" дал "Тоттенхэму" 48 часов, чтобы улучшить свое предложение по полузащитнику Пьер-Эмилю Хейбьергу с 20 до 35 млн. фунтов. (Evening Standard)



"Саутгемптон" согласовал покупку защитника "Реал Вальядолид" Мохаммеда Салису за 10.9 млн. фунтов. (Football Insider)



Другое



Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отказался возглавить "Монако", потому что ждет варианта получше. (The Athletic)



"Ювентус" установил контакт с Почеттино. (The Sun)



Клод Пюэль, поработавший с "Лестером" и "Саутгемптоном", является ранним фаворитом на вакантную должность главного тренера "Уотфорда". (Daily Mirror)



Если "Уотфорд" избежит вылета из Премьер-Лиги, уволенный накануне Найджел Пирсон получит бонус в 1 млн. фунтов. (The Times)



Карлос Корберан, ассистент Марсело Бьелсы в "Лидсе", может возглавить "Хаддерсфилд". (Sky Sports)



Стивен Джеррард остается целью номер один "Бристоль Сити" на должность главного тренера. (Bristol Post)



Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс со следующего сезона будет выступать под 17-м номером, который когда-то принадлежал Джеррарду. (Daily Mail)



Около 7 тысяч фанатов "Лидса" собрались в центре города, празднуя выход своего клуба в Премьер-Лигу. Один офицер полиции женского пола серьезно пострадал, получив бутылкой по голове. (The Guardian)