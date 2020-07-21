Хадсон-Одои может задуматься об уходе из "Челси"

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои недоволен дефицитом игрового времени и даже может задуматься о смене клуба.

Заключив новый контракт с зарплатой в 140 тысяч фунтов в неделю в сентябре, Хадсон-Одои позволил себе расслабиться и не отрабатывает те огромные авансы, которые ему выдавали во времена, когда за него сражалась "Бавария".



После возобновления сезона главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард позволил Каллуму сыграть только 48 минут с учетом всех соревнований, и эта ситуация не устраивает 19-летнего англичанина, утверждает Sky Sports.



"Ему нужно продолжать тренироваться на высочайшем уровне. Этим он и занимается, особенно в последние 10 дней. Он хорошо проявил себя в двух последних матчах. У него огромный талант и огромный потенциал".



"Чувствую ли я его разочарование по поводу игрового времени? Нет. Я ожидаю, что мои игроки хотят играть как можно больше. Я определяю состав, исходя из того, как игроки тренируются каждый день и что они могут дать нам. Я одинаково отношусь ко всем", — попытался развеять слухи Лэмпард во время своей пресс-конференции во вторник.



Появление в "Челси" Хакима Зийеша, Тимо Вернера и, вероятно, Кая Хаверца только усугубит ситуацию Хадсон-Одои, и The Independent стало известно, что Каллум может задуматься о смене клуба.



Хадсон-Одои держит в уме, что через год состоится Евро-2020, куда он надеется поехать со сборной Англии, а для этого ему нужно регулярно играть в следующем сезоне.