Хадсон-Одои может задуматься об уходе из "Челси"
Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои недоволен дефицитом игрового времени и даже может задуматься о смене клуба.
Заключив новый контракт с зарплатой в 140 тысяч фунтов в неделю в сентябре, Хадсон-Одои позволил себе расслабиться и не отрабатывает те огромные авансы, которые ему выдавали во времена, когда за него сражалась "Бавария".
После возобновления сезона главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард позволил Каллуму сыграть только 48 минут с учетом всех соревнований, и эта ситуация не устраивает 19-летнего англичанина, утверждает Sky Sports.
"Ему нужно продолжать тренироваться на высочайшем уровне. Этим он и занимается, особенно в последние 10 дней. Он хорошо проявил себя в двух последних матчах. У него огромный талант и огромный потенциал".
"Чувствую ли я его разочарование по поводу игрового времени? Нет. Я ожидаю, что мои игроки хотят играть как можно больше. Я определяю состав, исходя из того, как игроки тренируются каждый день и что они могут дать нам. Я одинаково отношусь ко всем", — попытался развеять слухи Лэмпард во время своей пресс-конференции во вторник.
Появление в "Челси" Хакима Зийеша, Тимо Вернера и, вероятно, Кая Хаверца только усугубит ситуацию Хадсон-Одои, и The Independent стало известно, что Каллум может задуматься о смене клуба.
Хадсон-Одои держит в уме, что через год состоится Евро-2020, куда он надеется поехать со сборной Англии, а для этого ему нужно регулярно играть в следующем сезоне.
21.07.2020 18:00
Просмотров: 542
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как же заипали эти малолетние нигга, ска, кто тебе мешает вытеснить всех из основы? Следующий сезон пройдет с 5 заменами - это еще + к игровому времени. Но лучше поныть, что нет практики и сыбать в помойку типа спермю или 0рси0, где за сидения на трибунах под зонтом будут платить по 300К в неделю.
(ответить)
Что эта негра возомнила ? Жадный обрыган проявил себя во всей красе в игре против манков. Подписал контракт, получил денег...теперь пусть вкалывает пока солнце высоко.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий