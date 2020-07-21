"Вест Хэм" откажется от обмена Райса на Баркли и Батшуайи

"Вест Хэм" не отпустит своего полузащитника Деклана Райса в "Челси" в обмен на Росса Баркли и Мичи Батшуайи.

Сегодня издание The Times сообщило, что "Челси" готов включить двух своих игроков, Баркли и Батшуайи, в сделку по возвращению Райса на "Стэмфорд Бридж".



"Вест Хэм" лишь в январе пытался арендовать Росса, а на Мичи "молотобойцы" претендовали в 2016 году, когда бельгийский нападающий сделал выбор в пользу "Челси".



Однако у "Вест Хэма" нет планов отпускать Деклана — за деньги или в обмен на других игроков. Как утверждает The Guardian, главный тренер Дэвид Мойес и его боссы уверены, что смогут сохранить 21-летнего англичанина.



"Вест Хэм" находится на пороге того, чтобы продлить свое пребывание в Премьер-Лиге, и не нуждается в продажах, а у Райса есть контракт до 2024 года.