"Челси" сделал заманчивое предложение Дину Хендерсону

Дин Хендерсон "Челси" установил контакт с представителями голкипера "Шеффилд Юнайтед" Дина Хендерсона, принадлежащего "Манчестер Юнайтед".

Хендерсон завершает свой второй подряд сезон в Шеффилде выездным матчем против "Саутгемптона" в ближайшее воскресенье. Дальше Дин должен будет вернуться в Манчестер, чтобы определиться со своей дальнейшей судьбой.

Проблема для "красных дьяволов" в том, что они лишь в сентябре заключили новый долгосрочный контракт с Давидом Де Хеа. Сложно представить, что "Юнайтед" решится перевести в запас самого высокооплачиваемого голкипера в мире ради того, чтобы попробовать Хендерсона.

Зато роль первого номера 23-летнему англичанину готов пообещать "Челси", чей главный тренер Фрэнк Лэмпард разочаровался в Кепе Аррисабалаге, самом дорогом голкипере в мире.

Как сообщает Manchester Evening News в эксклюзивном материале, "синие" также предложили Хендерсону увеличить его зарплату с текущих 70 до 170 тысяч фунтов в неделю.

По информации издания, Хендерсон отчаянно хочет выступать за МЮ, в академию которого он пришел в 14 лет. Но если это окажется невозможно, Дин может рассмотреть варианты на стороне.

Добавим, что контракт Хендерсона с "дьяволами" рассчитан до 2022 года и подразумевает опцию продления на 12 месяцев.


Метки Манчестер Юнайтед, Хендерсон, Челси, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1698

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Последние комментарии:




  1. superperez101 21.07.2020 16:44 # superperez101
    вот что значит дехея
    ни себе ни людям

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  2. manutd-20champ 21.07.2020 16:37 # manutd-20champ
    сутулый соснет с проглотом, и этим всё закончится.

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  3. royal-arsenal 21.07.2020 16:29 # royal-arsenal
    хахахаха)))

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  4. h22o 21.07.2020 16:23 # h22o
    а вот глядишь и купим, если Суслик Хрустальные ладошки не посадит на банку..

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  5. jirrort 21.07.2020 16:07 # jirrort
    И тут обоссут помойку)))

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  6. januzaj00 21.07.2020 16:03 # januzaj00
    Да он манк от кожи до костей. Сдался ему челси

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