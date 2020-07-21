"Челси" сделал заманчивое предложение Дину Хендерсону

"Челси" установил контакт с представителями голкипера "Шеффилд Юнайтед" Дина Хендерсона, принадлежащего "Манчестер Юнайтед".

Хендерсон завершает свой второй подряд сезон в Шеффилде выездным матчем против "Саутгемптона" в ближайшее воскресенье. Дальше Дин должен будет вернуться в Манчестер, чтобы определиться со своей дальнейшей судьбой.



Проблема для "красных дьяволов" в том, что они лишь в сентябре заключили новый долгосрочный контракт с Давидом Де Хеа. Сложно представить, что "Юнайтед" решится перевести в запас самого высокооплачиваемого голкипера в мире ради того, чтобы попробовать Хендерсона.



Зато роль первого номера 23-летнему англичанину готов пообещать "Челси", чей главный тренер Фрэнк Лэмпард разочаровался в Кепе Аррисабалаге, самом дорогом голкипере в мире.



Как сообщает Manchester Evening News в эксклюзивном материале, "синие" также предложили Хендерсону увеличить его зарплату с текущих 70 до 170 тысяч фунтов в неделю.



По информации издания, Хендерсон отчаянно хочет выступать за МЮ, в академию которого он пришел в 14 лет. Но если это окажется невозможно, Дин может рассмотреть варианты на стороне.



Добавим, что контракт Хендерсона с "дьяволами" рассчитан до 2022 года и подразумевает опцию продления на 12 месяцев.