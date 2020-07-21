37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча вторника

Во вторник, 21 июля, двумя поединками продолжится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

УОТФОРД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:00 Онлайн-трансляция



Перед двумя заключительными матчами сезона — против "Манчестер Сити" и "Арсенала" — руководство "Уотфорда" приняло очень странное решение, уволив Найджела Пирсона с поста главного тренера. Однако "горожане" не в настроении помогать "шершням" решать задачу по выживанию в Премьер-Лиге и жаждут реабилитироваться за вылет из Кубка Англии. "Сити" выиграл все 12 последних встреч с "Уотфордом" с общим счетом 46:6.



"Уотфорд" должен оценить состояние Адама Мазины, Этьена Капу и Троя Дини. Дарил Янмат, Жерар Деулофеу и Айзек Саксесс травмированы.



В лазарете "Сити" остаются Клаудио Браво и Серхио Агуэро. В старте ожидаются большие перестановки относительно поражения от "Арсенала" в кубковом полуфинале.



АСТОН ВИЛЛА — АРСЕНАЛ 22:15 Онлайн-трансляция



"Астон Вилла" обязана набирать очки в этом матче, чтобы сохранить шансы на продление прописки в Премьер-Лиге. Однако команде Дина Смита предстоит иметь дело с "Арсеналом", который уже ни на что не претендует, но набрал отличную форму и в течение прошлой недели одержал победы над "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". "Вилланы" проиграли все шесть последних встреч с "канонирами" с общим счетом 19:3.



Полузащитник "Астон Виллы" Данни Дринкуотер залечил свою травму и готов сыграть впервые после карантина. У Нила Тэйлора повреждение задней поверхности беда.



После дисквалификации возвращается нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа. Шкодран Мустафи угодил в лазарет, где ему составят компанию Бернд Лено, Пабло Мари, Калум Чемберс и Габриэль Мартинелли.