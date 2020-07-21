Сульшер: "Де Хеа достаточно силен духом"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его голкипер Давид Де Хеа достаточно силен духом, чтобы совладать с обрушившейся критикой.
В минувшее воскресенье Де Хеа отметился очередным ляпом, не справившись с дальним ударом Мейсона Маунта из "Челси", и это стоило "Юнайтед" вылета из Кубка Англии.
Фанаты, эксперты и даже бывшие игроки "Юнайтед" призывают Сульшера подумать о смене первого номера не только на два оставшихся матча в Премьер-Лиге, но и на следующий сезон, однако Оле Гуннар решил не бросать Давида в беде.
"Это пресс-конференция не будет посвящена Давиду Де Хеа. Нам просто нужно сплотиться. У нас остается два матча, на которых мы и собираемся сосредоточиться".
"Давид достаточно силен духом, чтобы понимать, что его задача — проявлять себя в тренировках и быть готовым к матчам".
"Говорить и писать об этом — ваша работа, а моя работа — готовить команду к "Вест Хэму", и именно этим мы занимаемся. Мы не собираемся обсуждать здесь отдельных игроков, потому что никто не подвергнет его давлению сильнее, чем он сам", — цитирует Сульшера Sky Sports.
21.07.2020 14:00
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Последние комментарии:
как только игрок выбивает себе огромную зарплату его игра заканчивается
а за такие деньги он готов принимать на себя критику хоть круглосуточно
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Сколько он тащил эту парашу, а критики и пидарасы типо выше говном обливают, следующий сезон должен быть основным, а там уже и можно делать выводы. Но в след матчах этого сезона, хотя бы пл я бы хотел видеть ромеро
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Интересно, как долго он продержится первым номером в МЮ?
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Года 3 как закончился как вратарь. А точнее как развёл скам на 400к\нед. Но пусть в него верят и дальше.
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