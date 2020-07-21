Сульшер: "Де Хеа достаточно силен духом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его голкипер Давид Де Хеа достаточно силен духом, чтобы совладать с обрушившейся критикой.

В минувшее воскресенье Де Хеа отметился очередным ляпом, не справившись с дальним ударом Мейсона Маунта из "Челси", и это стоило "Юнайтед" вылета из Кубка Англии.



Фанаты, эксперты и даже бывшие игроки "Юнайтед" призывают Сульшера подумать о смене первого номера не только на два оставшихся матча в Премьер-Лиге, но и на следующий сезон, однако Оле Гуннар решил не бросать Давида в беде.



"Это пресс-конференция не будет посвящена Давиду Де Хеа. Нам просто нужно сплотиться. У нас остается два матча, на которых мы и собираемся сосредоточиться".



"Давид достаточно силен духом, чтобы понимать, что его задача — проявлять себя в тренировках и быть готовым к матчам".



"Говорить и писать об этом — ваша работа, а моя работа — готовить команду к "Вест Хэму", и именно этим мы занимаемся. Мы не собираемся обсуждать здесь отдельных игроков, потому что никто не подвергнет его давлению сильнее, чем он сам", — цитирует Сульшера Sky Sports.