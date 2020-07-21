Дайер заключил новый контракт с "Тоттенхэмом" до 2024 года

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

Дайер выступает за "шпор" после своего перехода из лиссабонского "Спортинга" в 2014 году. За это время Эрик сыграл 239 матчей.



От предыдущего контракта Дайера оставался один год, однако главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо открыто заявил о своем желании сохранить 26-летнего англичанина, способного сыграть не только в полузащите, но и центре обороны.



И вот сегодня "Тоттенхэм" объявил, что Дайер сможет задержаться в Северном Лондоне еще на четыре сезона.



"Я по-прежнему чувствую, что мне нужно еще многого достичь здесь. Я чувствую, что нахожусь в начале нового пути, хотя я никуда не уходил. Моя четкая цель — и тренера тоже — состоит в том, чтобы выиграть трофеи для этого клуба. Когда наступит день, и я покину этот клуб, я хочу уйти не с пустыми руками", — сообщил Дайер.