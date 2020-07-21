Артета уверен, что Обамеянг подпишет новый контракт
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.
"Канониры" пытаются договориться со своим капитаном о новой сделке уже много месяцев, однако пока безуспешно. Клуб просто не имеет возможности обеспечить своему ключевому игроку ни участие в Лиге Чемпионов, ни солидную прибавку к зарплате.
Сейчас от действующего контракта Обамеянга остается всего 11 месяцев, однако вера Артеты в то, что Пьер-Эмерик останется в "Арсенале", как никогда сильна.
"Прямо сейчас очень сложно называть какие-либо сроки. Мне нравится, как продвигаются переговоры. Мне нравится, что я слышу. Уверен, чем раньше мы договоримся, тем лучше будет для обеих сторон. Я уверен, что он продлит свое пребывание здесь".
"В целом он счастлив. Думаю, он наслаждается свой игрой. Он освоился в этой стране, его семье здесь комфортно".
"Думаю, он может чувствовать — и мы говорили ему об этом, — как сильно он нравится нам, как сильно мы ценим его. Думаю, у него есть уникальная связь с фанатами. Убежден, это идеальное место для него".
"Все, что я слышу от людей из его окружения, говорит мне о том же. Поэтому у меня нет никаких аргументов говорить иное", — сообщил Артета Sky Sports.
21.07.2020 12:00
Просмотров: 262
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: