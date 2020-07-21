Имя "Ливерпуля" было выгравировано на кубке Премьер-Лиги

Трофей Премьер-Лиги Имя "Ливерпуля", наконец, было выгравировано на чемпионском кубке Премьер-Лиги.

С самого начала сезона захватив лидерство в Премьер-Лиге, "Ливерпуль" принялся методично наращивать свой отрыв во главе таблицы, и уже к зиме стало понятно, что судьба титула предопределена.

Затем случилась пандемия коронавируса, однако самый страшный для болельщиков "Ливерпуля" кошмар — об обнулении сезона — не стал реальностью, и после трехмесячной паузы команды снова принялись играть в футбол.

"Красные" оформили чемпионство еще 25 июня, когда "Манчестер Сити" проиграл "Челси" со счетом 2:1 и лишился математических шансов догнать команду Юргена Клоппа.

Регламент Премьер-Лиги подразумевает, что в случае досрочного чемпионства церемония награждения должна пройти после заключительного домашнего матча, и таковым для "Ливерпуля" станет противостояние с "Челси" в среду.

В преддверии матча на "Энфилде" Премьер-Лига озаботилась тем, что нанесла гравировку с именем "Ливерпуля" на кубок, который уже завтра будет вручен капитану "красных" Джордану Хендерсону.

Добавим, что церемония награждения пройдет на трибуне "Коп", украшенной фанатскими баннерами.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1139

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Последние комментарии:




  1. sellman 21.07.2020 12:29 # sellman
    Сейчас бы название картонных чемпионов выгравировывать на кубке...

    мдее, позорище

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  2. gormartin 21.07.2020 12:10 # gormartin
    безвизы хуизы scholes хуелезы идити на х... будете сосамба от Ливерпулю всю вашу никчемную жизнь

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  3. redman31 21.07.2020 11:40 # redman31
    Превратили в говно кубок

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  4. b84 21.07.2020 11:35 # b84
    YNWA!!!

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  5. jack-willsher 21.07.2020 11:08 # jack-willsher
    че с ебалом манкобл#ди?

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  6. noi39 21.07.2020 11:04 # noi39
    Красиво и стильно!

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