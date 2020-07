Имя "Ливерпуля" было выгравировано на кубке Премьер-Лиги

Имя "Ливерпуля", наконец, было выгравировано на чемпионском кубке Премьер-Лиги.

С самого начала сезона захватив лидерство в Премьер-Лиге, "Ливерпуль" принялся методично наращивать свой отрыв во главе таблицы, и уже к зиме стало понятно, что судьба титула предопределена.



Затем случилась пандемия коронавируса, однако самый страшный для болельщиков "Ливерпуля" кошмар — об обнулении сезона — не стал реальностью, и после трехмесячной паузы команды снова принялись играть в футбол.



"Красные" оформили чемпионство еще 25 июня, когда "Манчестер Сити" проиграл "Челси" со счетом 2:1 и лишился математических шансов догнать команду Юргена Клоппа.



Регламент Премьер-Лиги подразумевает, что в случае досрочного чемпионства церемония награждения должна пройти после заключительного домашнего матча, и таковым для "Ливерпуля" станет противостояние с "Челси" в среду.



В преддверии матча на "Энфилде" Премьер-Лига озаботилась тем, что нанесла гравировку с именем "Ливерпуля" на кубок, который уже завтра будет вручен капитану "красных" Джордану Хендерсону.



Добавим, что церемония награждения пройдет на трибуне "Коп", украшенной фанатскими баннерами.





EXCLUSIVE FIRST LOOK!



Liverpool's name is finally on the Premier League trophy - the wait is over for #LFC fans! pic.twitter.com/4bfwAkQJYq