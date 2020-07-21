Имя "Ливерпуля" было выгравировано на кубке Премьер-Лиги

Имя "Ливерпуля", наконец, было выгравировано на чемпионском кубке Премьер-Лиги.

С самого начала сезона захватив лидерство в Премьер-Лиге, "Ливерпуль" принялся методично наращивать свой отрыв во главе таблицы, и уже к зиме стало понятно, что судьба титула предопределена.



Затем случилась пандемия коронавируса, однако самый страшный для болельщиков "Ливерпуля" кошмар — об обнулении сезона — не стал реальностью, и после трехмесячной паузы команды снова принялись играть в футбол.



"Красные" оформили чемпионство еще 25 июня, когда "Манчестер Сити" проиграл "Челси" со счетом 2:1 и лишился математических шансов догнать команду Юргена Клоппа.



Регламент Премьер-Лиги подразумевает, что в случае досрочного чемпионства церемония награждения должна пройти после заключительного домашнего матча, и таковым для "Ливерпуля" станет противостояние с "Челси" в среду.



В преддверии матча на "Энфилде" Премьер-Лига озаботилась тем, что нанесла гравировку с именем "Ливерпуля" на кубок, который уже завтра будет вручен капитану "красных" Джордану Хендерсону.



Добавим, что церемония награждения пройдет на трибуне "Коп", украшенной фанатскими баннерами.



