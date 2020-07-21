Лейндерс рассказал, как продажа Коутиньо изменила трансферную политику "Ливерпуля"

Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс рассказал, что продажа полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону" в январе 2018 заставила мерсисайдский клуб изменить свою трансферную политику.

Отпустив Коутиньо на повышение — как тогда думал сам Филиппе, — "Ливерпуль" с большим успехом инвестировал полученные от "Барселоны" 142 миллиона фунтов, что впоследствии помогло команде Юргена Клоппа выиграть Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу.



Одновременно "Ливерпуль" понял, насколько важно удерживать своих лучших игроков, сохраняя костяк команды годами.



"Правда ли, что продажа Коутиньо заставила "Ливерпуль" изменить свою трансферную политику? Да, это была осознанная стратегия".



"Разница между "топ-Европой" и "предтоп-Европой" заключается в том, что "топ-Европа" может сохранять своих игроков на протяжении длительного времени".



"Тогда (в 2018) "Ливерпуль" все еще был предтопом. Игроки уходили, потому что они могли сделать шаг наверх".



"Когда мы выиграли Лигу Чемпионов (в конце сезона 2018/19), мы почувствовали, что теперь должны сделать все возможное, чтобы сохранить эту группу вместе. Если получится, это будет самая важная покупка".



"Иногда ты ищешь золото, но оказывается, что оно у тебя уже есть. Также я очень верю в воспитание молодых игроков и в то, что молодежь может стать свежей кровью для команды вроде нашей".



"Такова моя голландская натура. А также об этом говорит мой опыт тренера в "Порту". Трент Александер-Арнольд пришел в первую команду из академии, Джо Гомес тоже".



"Сейчас у нас на подходе игроки вроде Кертиса Джонса, Харви Эллиотта и Неко Уильямса. Ты можешь это делать, если костяк твоей команды остается нетронутым в течение длительного периода времени, и если у вас есть правильный характер", — Лейндерс AD.