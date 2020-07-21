Мерсон считает Лэмпарда Тренером Года

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что Фрэнк Лэмпард заслуживает награду лучшему тренеру этого сезона Премьер-Лиги.

Прошлым летом, Лэмпард возглавил "синих", имея за плечами лишь год тренерского опыта в Чемпионшипе. Кроме того, Фрэнк пришел в клуб, находившийся под трансферным запретом.



Однако все это не помешало Лэмпарду поставить "Челси" привлекательный футбол, вступить в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а также достичь финала Кубка Англии, поэтому Мерсон готов поставить Фрэнка даже выше, чем Юргена Клоппа из "Ливерпуля" или Криса Уайлдера из "Шеффилд Юнайтед".



"Думаю, "Челси" провел выдающийся, абсолютно блестящий матч против "Манчестер Юнайтед".



"Челси" находится в том же положении, что и "Манчестер Юнайтед", но они сыграли практически сильнейшим составом. А ведь их ждет выезд к "Ливерпулю" и домашняя встреча с "Вулверхэмптоном"!



"Фрэнк Лэмпард знает, что это будет огромное достижение, если он выиграет Кубок Англии".



"Мы говорили о том, что это будет переходный сезон для "Челси", но посмотрите: он в двух матчах от топ-4 и в одном матче от Кубка Англии".



"Если учесть, что это его первый год в высшем дивизионе, и он не мог купить ни игрока, то становится понятно, что мы должны признать его Тренером Года! Он феноменален", — сообщил Мерсон в эфире.