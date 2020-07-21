"Челси" узнал цену за Облака

Ян Облак "Челси" узнал, что сможет заполучить голкипера "Атлетико" Яна Облака, только если заплатит отступные в 110 миллионов фунтов.

Неубедительная игры Кепы Аррисабалаги в этом сезоне заставила главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда обратиться на трансферный рынок в поисках нового первого номера.

С переходом в "Челси" связывают многих голкиперов, включая Андре Онану из "Аякса" и принадлежащего "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона, однако приоритетной целью для Лэмпарда является Облак.

По информации The Guardian и Goal, лондонский клуб уже обратился к своим коллегам из "Атлетико" насчет доступности Яна, но лишь узнал, что 27-летний словенец не продается.

Тем не менее, в контракте Облака с "Атлетико" есть пункт об отступных в 110 млн. фунтов. Только выложив эту сумму и заручившись согласием самого Яна, "Челси" сможет провернуть этот трансфер.

Одновременно "синие" изучают варианты, чтобы избавиться от Кепы, который два года назад был куплен у "Атлетика" из Бильбао за почти 72 млн. фунтов.

Естественно, в условиях кризиса "Челси" не удастся вернуть свои инвестиции в Аррисабалагу, и решением может стать уход Кепы в аренду — например, в "Валенсию" или "Севилью", однако эти клубы едва ли потянут зарплату 25-летнего испанца в размере 170 тыс. фунтов.


Метки Аррисабалага, Атлетико, Облак, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. gormartin 21.07.2020 09:26 # gormartin
    купили бревно за 72 теперь незнают куда деть теперь купят бревно за 110 не ну 3членсы полные ебанаты, что значит абрамович не жалеет денег спизженных у русских в месте с путиным, русских наебали ,а они еще и за 3членсию болеют ебанаты

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  2. j-silver 21.07.2020 09:06 # j-silver
    брвть банану или турка там еще какого то вроде рассматривали
    нах он вперся за 110 млн

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  3. largo-winch 21.07.2020 08:40 # largo-winch
    Кепу и 120 млн. Пенсы согласятся

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  4. sterlyad 21.07.2020 08:07 # sterlyad
    50 лямов и Абдристалсялагу, думаю согласятся.

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  5. alexomck 21.07.2020 08:04 # alexomck
    всучить Кепку половиной суммы - идеальный развод, что там у пенсов по ФФП? :)

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