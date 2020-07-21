"Челси" узнал цену за Облака

"Челси" узнал, что сможет заполучить голкипера "Атлетико" Яна Облака, только если заплатит отступные в 110 миллионов фунтов.

Неубедительная игры Кепы Аррисабалаги в этом сезоне заставила главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда обратиться на трансферный рынок в поисках нового первого номера.



С переходом в "Челси" связывают многих голкиперов, включая Андре Онану из "Аякса" и принадлежащего "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона, однако приоритетной целью для Лэмпарда является Облак.



По информации The Guardian и Goal, лондонский клуб уже обратился к своим коллегам из "Атлетико" насчет доступности Яна, но лишь узнал, что 27-летний словенец не продается.



Тем не менее, в контракте Облака с "Атлетико" есть пункт об отступных в 110 млн. фунтов. Только выложив эту сумму и заручившись согласием самого Яна, "Челси" сможет провернуть этот трансфер.



Одновременно "синие" изучают варианты, чтобы избавиться от Кепы, который два года назад был куплен у "Атлетика" из Бильбао за почти 72 млн. фунтов.



Естественно, в условиях кризиса "Челси" не удастся вернуть свои инвестиции в Аррисабалагу, и решением может стать уход Кепы в аренду — например, в "Валенсию" или "Севилью", однако эти клубы едва ли потянут зарплату 25-летнего испанца в размере 170 тыс. фунтов.