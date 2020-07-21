"Челси" узнал цену за Облака
"Челси" узнал, что сможет заполучить голкипера "Атлетико" Яна Облака, только если заплатит отступные в 110 миллионов фунтов.
Неубедительная игры Кепы Аррисабалаги в этом сезоне заставила главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда обратиться на трансферный рынок в поисках нового первого номера.
С переходом в "Челси" связывают многих голкиперов, включая Андре Онану из "Аякса" и принадлежащего "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона, однако приоритетной целью для Лэмпарда является Облак.
По информации The Guardian и Goal, лондонский клуб уже обратился к своим коллегам из "Атлетико" насчет доступности Яна, но лишь узнал, что 27-летний словенец не продается.
Тем не менее, в контракте Облака с "Атлетико" есть пункт об отступных в 110 млн. фунтов. Только выложив эту сумму и заручившись согласием самого Яна, "Челси" сможет провернуть этот трансфер.
Одновременно "синие" изучают варианты, чтобы избавиться от Кепы, который два года назад был куплен у "Атлетика" из Бильбао за почти 72 млн. фунтов.
Естественно, в условиях кризиса "Челси" не удастся вернуть свои инвестиции в Аррисабалагу, и решением может стать уход Кепы в аренду — например, в "Валенсию" или "Севилью", однако эти клубы едва ли потянут зарплату 25-летнего испанца в размере 170 тыс. фунтов.
21.07.2020 08:00
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купили бревно за 72 теперь незнают куда деть теперь купят бревно за 110 не ну 3членсы полные ебанаты, что значит абрамович не жалеет денег спизженных у русских в месте с путиным, русских наебали ,а они еще и за 3членсию болеют ебанаты
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брвть банану или турка там еще какого то вроде рассматривали
нах он вперся за 110 млн
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Кепу и 120 млн. Пенсы согласятся
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50 лямов и Абдристалсялагу, думаю согласятся.
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всучить Кепку половиной суммы - идеальный развод, что там у пенсов по ФФП? :)
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