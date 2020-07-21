Гвардиола не уважает "Арсенал"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосп Гвардиола заявил, что не испытывает уважения к "Арсеналу" как клубу за пределами поля.

В минувшую субботу "канониры" выбили "горожан" из Кубка Англии, отпраздновав победу 2:0 на "Уэмбли" в полуфинале.



Однако Гвардиола обижается на другое: "Арсенал" был в числе тех восьми клубов Премьер-Лиги, которые направили совместное обращение в Спортивный арбитражный суд с призывом наказать "Сити" за нарушения правил финансового фейр-плей — нарушения, которые в итоге не подтвердились.



"Соперники всегда заслуживают моего уважения и похвалы. Я всецело уважаю "Арсенал" за то, кто они такие на поле, но за пределами поля — не особо".



"На поле — да, очень уважаю, поэтому поздравляю их и удачи в финале", — приводит слова Гвардиолы Daily Mirror.