Гвардиола не уважает "Арсенал"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосп Гвардиола заявил, что не испытывает уважения к "Арсеналу" как клубу за пределами поля.
В минувшую субботу "канониры" выбили "горожан" из Кубка Англии, отпраздновав победу 2:0 на "Уэмбли" в полуфинале.
Однако Гвардиола обижается на другое: "Арсенал" был в числе тех восьми клубов Премьер-Лиги, которые направили совместное обращение в Спортивный арбитражный суд с призывом наказать "Сити" за нарушения правил финансового фейр-плей — нарушения, которые в итоге не подтвердились.
"Соперники всегда заслуживают моего уважения и похвалы. Я всецело уважаю "Арсенал" за то, кто они такие на поле, но за пределами поля — не особо".
"На поле — да, очень уважаю, поэтому поздравляю их и удачи в финале", — приводит слова Гвардиолы Daily Mirror.
21.07.2020 07:00
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Последние комментарии:
Бомбануло пепку похлеще отдельных хейтеров на сайте, вот это Арсенал топари
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А гвардижопу кто уважает?
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Лол ясен хер, за что свой бывший фармклуб уважать. Раньше хоть стабильно игроков подавали, сейчас же даже некого предложить шитюкам. Какие-то негры непонятные и гейдузи играют.
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Хэй, гайз. Напомните пжст, кто кроме Арсенала ещё маляву накатал?
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Да ваще поуху, пусть засунет свое уважение себе в очко. Лучше бы беспокоился о том, кто уважает этот кусок голубого дерьма за нарушение FFP.
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