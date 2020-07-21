Гвардиола не уважает "Арсенал"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосп Гвардиола заявил, что не испытывает уважения к "Арсеналу" как клубу за пределами поля.

В минувшую субботу "канониры" выбили "горожан" из Кубка Англии, отпраздновав победу 2:0 на "Уэмбли" в полуфинале.

Однако Гвардиола обижается на другое: "Арсенал" был в числе тех восьми клубов Премьер-Лиги, которые направили совместное обращение в Спортивный арбитражный суд с призывом наказать "Сити" за нарушения правил финансового фейр-плей — нарушения, которые в итоге не подтвердились.

"Соперники всегда заслуживают моего уважения и похвалы. Я всецело уважаю "Арсенал" за то, кто они такие на поле, но за пределами поля — не особо".

"На поле — да, очень уважаю, поэтому поздравляю их и удачи в финале", — приводит слова Гвардиолы Daily Mirror.


Метки Арсенал, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1293

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 21.07.2020 07:51 # mixmaster
    Бомбануло пепку похлеще отдельных хейтеров на сайте, вот это Арсенал топари

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  2. chr1s8rown 21.07.2020 07:46 # chr1s8rown
    А гвардижопу кто уважает?

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  3. chelsea88 21.07.2020 07:44 # chelsea88
    Лол ясен хер, за что свой бывший фармклуб уважать. Раньше хоть стабильно игроков подавали, сейчас же даже некого предложить шитюкам. Какие-то негры непонятные и гейдузи играют.

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  4. tuktukktotam 21.07.2020 07:29 # tuktukktotam
    Хэй, гайз. Напомните пжст, кто кроме Арсенала ещё маляву накатал?

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  5. redwhitegun 21.07.2020 07:20 # redwhitegun
    Да ваще поуху, пусть засунет свое уважение себе в очко. Лучше бы беспокоился о том, кто уважает этот кусок голубого дерьма за нарушение FFP.

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