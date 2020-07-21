16 лет "Лидса" без Премьер-Лиги: как это было

"Лидс Юнайтед" возвращается в Премьер-Лигу спустя 16 лет после своего вылета в сезоне 2003/04. За это время с командой поработали 16 различных менеджеров, которых назначали и увольняли несколько сменивших друг друга владельцев. Команда опускалась в Лигу Один, несколько раз была близка к возвращению через плей-офф Чемпионшипа, но смогла подняться в элиту только с аргентинским "Мессией" — Марсело Бьелсой, оформив повышение напрямую, как победитель сезона 2019/20.





Сезон 2003/04: падение



Никто не мог подумать, что подобное может случиться с недавним полуфиналистом Лиги Чемпионов и одной из самых перспективных команд Англии, но все пошло наперекосяк очень быстро. Всего через три года после выхода в полуфинал ЛЧ команда Рио Фердинанда, Харри Кьюэлла, Марка Видуки, Ли Бойера, Джонатана Вудгейта и Алана Смита оказалась в Чемпионшипе. Не все из этих игроков остались в "Лидсе" к сезону 2003/04, так как из-за финансовых проблем руководству клуба пришлось распродать часть "активов". Но в целом никто не думал, что команда с Полом Робинсоном, Гари Келли, Ианом Хартом, Майклом Даберри, Домиником Маттео, Джермейном Пеннатом, Аароном Ленноном, Джеймсом Милнером, Марком Видукой и Аланом Смитом может вылететь из Премьер-Лиги.



Перерасход бюджета и ряд других финансовых промахов владельца клуба Питера Ридсдейла привели к тому, что "Лидс" оказался на грани катастрофы. Пробившись в Лигу Чемпионов и сорвав большой куш в сезоне 2000/01, Ридсдейл подумал, что команда вышла на новый уровень и будет пополнять казну приличными призовыми ежегодно. Но этого не случилось, так как конкуренция за места в зоне ЛЧ в Премьер-Лиге была серьезной, набирали обороты "Челси" и "Ливерпуль", тогда как "Лидс" наслаждался моментом славы, не имея долгосрочной стратегии. В итоге потеря денег от участия в Лиге Чемпионов, привела к необходимости продавать лидеров своим конкурентам, а потеря места в Премьер-Лиге — к потенциальному банкротству.



2004/05-2005/06: попытки быстрого возвращения



"Лидс" начал сезон 2004/05 в Чемпионшипе с долгами в 100 миллионов фунтов и нуждался в быстром возвращении в Премьер-Лигу, но первый дивизион оказался не так прост для команды Кевина Блэквелла и только во втором сезоне "павлины" стали реально претендовать на повышение в классе. В чемпионе 2005/06 "Лидс" занял пятое место и обыграл в полуфинале плей-офф Чемпионшипа "Престон", но на "Уэмбли" не сумел справиться с "Уотфордом". В то время владельцем клуба уже стал Кен Бейтс — человек, продававший "Челси" Роману Абрамовичу.



Бейтс понимал, что для удачной перепродажи "Лидса" ему крайне необходимо поднять команду в Премьер-Лигу, но вкладывать свои средства в ее развитие он не хотел, да и, наверное, не мог, а вернуться на старом багаже не получилось. К тому времени, как Бейтс пришел в "Лидс", все звезды "павлинов" были проданы или отпущены бесплатно, в целях снижения раздутой зарплатной ведомости — наследства Питера Ридсдейла. Сезон 2005/06 был отчаянной, но неудачной попыткой "павлинов" вытащить себя из болота, которое вскоре засосало клуб с руками и ногами.



2006/07: вылет в Лигу Один



Следующий сезон стал форменной катастрофой. Блэквелл был уволен после того, как клуб набрал всего семь очков в первых восьми матчах, но пришедший вместо него Джон Карвер не смог остановить падение. Назначение на пост менеджера бывшего игрока "Челси" Денниса Уайза помогло встряхнуть команду, но все же ей не удалось избежать вылета в предпоследнем туре, а затем "павлинов" догнал еще и штраф в 10 очков, наложенный за переход в администрацию. Никогда ранее "Лидс" не играл на третьем уровне английской футбольной пирамиды, но в тот момент Лига Один не была потенциальным "дном" падения команды, снова оказавшейся на грани банкротства.



2007/08: еще один проигранный финал плей-офф



Сезон 2007/08 "Лидс" начал с грузом в виде 15-очкового штрафа, но с достаточно боевой командой, которой не составило труда финишировать в плей-офф, даже несмотря на то, что менеджер Деннис Уайз покинул "Лидс" в середине сезона ради вкусной должности спортивного директора в "Ньюкасле". Если бы не штраф в 15 очков, команда бы комфортно финишировала на втором месте и оформила повышение в Чемпионшип напрямую, но в итоге ей пришлось играть в плей-офф — уже под руководством легенды клуба Гари Макалистера. Обыграв в полуфинале самый северный профессиональный клуб Англии "Карлайл", "Лидс" столкнулся в решающем матче за выход в Чемпионшип с "Донкастером" и уступил скромной команде 0:1, еще раз продемонстрировав неспособность собраться в нужный момент.



2008/09-2009/10: первое повышение за 20 лет



Сезон 2008/09 команда, наконец, начала без каких-либо санкций — "с чистого листа", под руководством опытного менеджера Саймона Грейсона — воспитанника "Лидса", сыгравшего за клуб всего два матча, прежде чем перебраться в "Лестер". В первом сезоне под руководством Грейсона "Лидс" снова пробился в плей-офф Лиги Один, но на сей раз проиграл уже в полуфинале — "Миллуоллу". Однако в следующем чемпионате команда постаралась избежать матчей на вылет и оформила прямое повышение, попутно выбив из Кубка Англии принципиального соперника — "Манчестер Юнайтед".



Лидерами той команды были форварды Джермейн Бекфорд и Лусиано Беккио, а восходящей звездочкой — ивуариец Макс-Ален Градель, который вскоре будет продан в "Сент-Этьен". Также стоит отметить таких игроков, как Роберт Снодграсс, Джонатан Хаусон и Брэдли Джонсон — с такими "терминаторами" в центре поля можно было претендовать на выход в Премьер-Лигу, что в дальнейшем и доказал "Норвич", забравший связку Хаусон-Джонсон, причем последнего — совершенно бесплатно.



2010/11-2012/13: середняк Чемпионшипа



Вынужденно продавая своих лучших игроков, "Лидс" не мог претендовать на повышение в классе, так как команде не хватало стабильности и класса. Но в первом сезоне после возвращения из Лиги Один "павлины" долгое время шли в группе лидеров, пока все же не выпали из зоны плей-офф и финишировали в трех очках позади "Ноттингем Форест", замкнувшего первую шестерку. В следующем сезоне Саймон Грейсон был уволен, а на его место пришел маститый специалист по выводу команд в Премьер-Лигу — Нил Уорнок. Уставший ждать прорыва Бейтс продал клуб компании GFH Capital, а вытащить посредственный состав в Премьер-Лигу не смог даже Уорнок, покинувший команду в апреле 2013 года. Вместо него пришел засветившийся в "Рединге" Брайан Макдермотт, но и его пребывание в клубе было недолгим, так как вскоре "Лидс" был куплен итальянским бизнесменом Массимо Челлино, после чего на "Элланд Роуд" было много цирка и мало логики.



2013/14 — 2016/17: эра Челлино



Если фаны "Лидса", пережившие времена бездумных трат Ридсдейла и экономившего на всем Бейтса, администрацию, штрафы и пребывание в Лиге Один, думали, что их уже сложно чем-то удивить, Массимо Челлино феерически опроверг эту точку зрения. В 2014 году итальянский бизнесмен приобрел клуб у GFH Capital, уволив Брайана Макдермотта, еще до того, как Футбольная Лига ратифицировала сделку. Менеджера вскоре вернули старые владельцы, но он проработал недолго — ровно до тех пор, пока Челлино все же не вступил в полноправное владение "Лидсом".



Итальянец тут же запустил карусель менеджеров, выбирая их по какой-то странной логике, а то и вовсе пытаясь показать своими решениями, что тренер в его команде — не более чем предмет мебели. Неопытный Дэйв Хоккадей из "Форест Грин Роверс", незнакомый с реалиями Чемпионшипа словенец Дарко Миланич, трижды работавший "временщиком" Нил Рэдферн и наконец, более-менее вменяемые решения по Уве Реслеру и Стиву Эвансу — Челлино менял тренеров как перчатки до тех пор, пока не взбунтовались болельщики, уставшие наблюдать за самоуправством итальянца.



Понять логику Челлино было сложно, так как она была очень специфической — к примеру, Массимо вывел из обихода футболку под номером 17 и дал указание не ставить в рамку ворот родившегося 17-го числа Падди Кенни, так как считал это число несчастливым, как и многие итальянцы. Также он переименовал сектор 17 на "Элланд Роуд" в сектор 16-В, запретил использовать нефартовый по его мнению фиолетовый цвет, приглашал монахов, чтобы "снять проклятье", когда клуб проиграл несколько матчей кряду.



В итоге, допустив к делам клуба консорциум болельщиков, Челлино все же сделал ставку, которая могла сыграть — в сезоне 2016/17 командой руководил молодой менеджер Гари Монк, и дела "Лидса" долгое время шли неплохо, с шансами на попадание в плей-офф. Но все перечеркнула неудачная безвыигрышная серия из пяти матчей на финише сезона, когда "павлины" выпали из первой шестерки, а Челлино сдался под давлением Футбольной Лиги, болельщиков и собственной семьи, умолявшей превратить мучения, которые морально убивали самого Массимо.



2017/18: новый владелец и новые надежды



В сезоне 2017/18 хаос имени Челлино завершился приходом его соотечественника Андреа Радриццани — молодого и амбициозного бизнесмена, имевшего богатый опыт инвестиций в спортивной отрасли. Радриццани начал перестраивать клубную структуру на европейский манер, что не понравилось Гари Монку, подавшему в отставку. Пришедший ему на смену Томас Кристенсен не смог проявить себя, как и приглашенный из "Барнсли" Пол Хекингботтом — "Лидс" финишировал в первом сезоне при новом владельце на 13-м месте, но Радриццани был доволен тем, что создал новую структуру, пригласив ряд европейских специалистов на управленческие должности в клубе.



2018/19: приход Бьелсы



Следующим же шагом, логичным для Андреа, стал приход специалиста, который согласится с чисто тренерскими функциями и будет достаточно хорош для того, чтобы поднять команду в Премьер-Лигу. Им стал Марсело Бьелса — сумасшедший гений, оказавший большое влияние на таких успешных современных менеджеров, как Пеп Гвардиола и Маурисио Почеттино, но не слишком удачливый в самостоятельной тренерской карьере. Бьелсе удалось с ходу изменить к лучшему множество чисто футбольных аспектов в жизнедеятельности "Лидса" и влюбить в себя болельщиков, но команда, долгое время пребывавшая на лидирующих позициях в Чемпионшипе, в последний момент скатилась на третье место, а затем проиграла в полуфинале плей-офф "Дерби" Фрэнка Лэмпарда.



2019/20: долгожданное возвращение



Поставив команде игру с узнаваемым стилем, основанным на владении мячом, использовании высокой линии обороны и прессинга, Бьелса взял время для раздумий и все же принял решение остаться. В новом сезоне он поставил перед командой цель изменить свой менталитет и стать сильнее психологически. Череду поражений в плей-офф можно было оборвать единственным способом — оформить повышение напрямую.



"Лидс" с первых туров нового чемпионата заявил о своих правах на одну из двух прямых путевок в Премьер-Лигу и не опускался ниже пятой позиции, уверенно идя по дистанции в компании с "Вест Бромвичем" Славена Билича. Подкосил команду лишь уход на карантин и длительная пауза, после которой "Лидс" немного сдал, уступив "Кардиффу" и не сумев обыграть дома "Лутон". Но затем команда собралась и выдала серию из пяти побед, обеспечив себе возвращение в Премьер-Лигу за два тура до финиша чемпионата, причем — с первого места.



Многолетние мучения болельщиков "Лидса", наконец, подошли к концу. Они возвращаются в Премьер-Лигу с командой, имеющей собственный узнаваемый стиль и мудрого наставника, обладающего идеями и амбициями доказать всем, что его футбол может быть востребован и конкурентоспособен в самой богатой футбольной лиге мира. У "Лидса" есть показавшая себя эффективной клубная структура, понимание того, что нужно тратить деньги с умом и огромная коллекция ошибок предыдущих руководителей, которые не могли остаться незамеченными нынешними владельцами клуба.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru