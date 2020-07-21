Себальос готов остаться в "Арсенале"

Полузащитник Дани Себальос подтвердил свою готовность задержаться в "Арсенале".

Как известно, этот сезон Себальос проводит в "Арсенале" на правах аренды из "Реала", но у "канониров" нет опции выкупа игрока.



23-летний испанец провел 34 матча за "Арсенал" во всех соревнованиях, забив два гола и отдав две результативные передачи, и после карантина утвердился ключевым игроком для главного тренера Микеля Артеты.



Себальос понимает, что его будущее находится в руках "Реала", однако Дани с радостью бы вернулся в Северный Лондон.



"Прямо сейчас я думаю лишь об оставшихся матчах, потому что у нас будут шансы попасть в Лигу Европы, если мы выиграем их".



"После этого я должен быть спокоен. Мне придется вернуться в "Реал", и они примут решение, потому что мой контракт с ними действителен еще три года".



"Как только я узнаю их решение, я сяду со своей семьей и близкими мне людьми, и мы посмотрим, куда мне будет лучше отправиться в следующем году".



"Но правда в том, что я очень счастлив в "Арсенале". У меня уже есть год опыта выступлений за этот клуб, поэтому мне было бы очень легко вернуться. Мне бы не пришлось адаптироваться к новой лиге или новому клубу с другим тренером и другими игроками".



"Думаю, это был бы хороший шаг для меня. Но как я уже сказал, мое будущее зависит от "Реала", и прямо сейчас я не знаю их решение", — сообщил Себальос Sky Sports.



