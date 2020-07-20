"Манчестер Сити" близок к покупке Аке

"Манчестер Сити" близок к приобретению защитника "Борнмута" Натана Аке.

После провальной кампании по защите титула Премьер-Лиги главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола жаждет укрепить состав своей команды, и в первую очередь внимания требует линия бороны.



По информации The Guardian, "горожане" уже приблизились к своей первой покупке и собираются заплатить 35 миллионов фунтов за Аке.



Несмотря на то, что "Борнмут" находится в зоне вылета Премьер-Лиги, лично Натан весьма позитивно провел этот сезон, сохранив привлекательностью для больших клубов.



Добавим, что ранее Аке связывали в возвращением в "Челси", у которого он был выкуплен "вишенками" за 20 млн. футов в 2017 году. Однако "синие" не планируют вступать в борьбу за 25-летнего голландца.