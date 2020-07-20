Артета призвал "Арсенал" поскорее решить вопрос с будущим Обамеянга
Наставник "Арсенала" Микель Артета призвал свой клуб поскорее внести ясность в ситуацию с будущим нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.
Обамеянг завершает сезон в великолепной форме, забив пять голов в шести последних матчах, включая дубль против "Манчестер Сити" в победном для "канониров" полуфинале Кубка Англии.
Действующий контракт Пьер-Эмерика по-прежнему истекает в июне 2021, и Артету не устраивает то, насколько медленно идут переговоры о новой сделке. Одновременно Микель признает, что будущее некоторых других игроков тоже находится в подвешенном состоянии.
"Когда я прежде говорил о неопределенностях, с которыми мы имеем дело, очевидно, что одна из них связана с ним".
"Думаю, я дал очень четко понять, чего я хочу в отношении Обы. Лично для меня, чем быстрее мы с этим разберемся, тем лучше, потому что игрок будет более сосредоточен, более целеустремлен и более спокоен. Однако мы понимаем, что всему свое время, как и понимаем потребности этого футбольного клуба", — цитирует Артету The Guardian.
20.07.2020 22:00
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пздц арс скатился канешн))
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