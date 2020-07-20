Боснич указал на технические ошибки Де Хеа

Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Марк Боснич указал на технические огрехи в игре первого номера "красных дьяволов" Давида Де Хеа.

Накануне Де Хеа отметился ужасным ляпом в полуфинальном матче Кубка Англии против "Челси". Давид не справился с дальним ударом Мейсона Маунта, и этот гол в начале второго тайма фактически похоронил "Юнайтед" — 1:3.



По мнению Боснича, главному тренеру "дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру настало время подумать о том, чтобы убрать 29-летнего испанца из ворот, иначе это может быть чревато упущенной путевкой в Лигу Чемпионов.



"Несколько недель назад я говорил о той ошибке, которую он совершил против "Тоттенхэма". С технической точки зрения это выглядело, как будто он переносит весь свой баланс, совершая движение ногами вперед".



"В случае со вторым голом вы практически снова в этом убедились — именно поэтому он стал заваливаться назад".



"Либо он совершает движение перед самым ударом, либо — что вероятнее — его баланс слегка перекошен".



"Будучи голкипером и начиная заваливаться назад, ты оказываешься в большой беде".



"Он великолепно выступал за "Манчестер Юнайтед" на протяжении длительного времени, и это не подвергается сомнению. Но в эти последние 8-12 месяцев он стабильно совершает ошибки, которых мы не видели прежде".



"Оле должен серьезно подумать над тем, чтобы выпустить Ромеро на два заключительных матча. Ему предстоит принять важное решение. Клубу так важно попасть в Лигу Чемпионов", — цитирует Боснича Sky Sports.



Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер и придерживается той же точки зрения и считает, что "Юнайтед" пора сделать первым номером Дина Хендерсона.



"Думаю, пора усадить Де Хеа в запас. Это продолжает происходить".



"Думаю, нужно вернуть Хендерсона, если вы думаете, что он готов быть первым номером. Его нужно вернуть как первого номера, иначе оставить в аренде набираться опыта, но если вы спрашиваете меня, пришло ли время, то я думаю да, пришло", — цитирует Ширера Daily Mirror.



