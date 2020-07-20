Байи: "Отделался испугом"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи рассказал, что "отделался испугом" после того, как устрашающим образом покинул поле "Уэмбли" накануне.

В первом тайме проигранного "красными дьяволами" полуфинала Кубка Англии против "Челси" (1:3) Байи был отправлен в нокаут своим партнером по команде Харри Магуайром, с которым они неудачно столкнулись головами.



Доктора так долго колдовали над Эриком, что рефери Майку Дину пришлось компенсировать к первому тайму аж 11 минут — в которые "синие" и открыли счет.



Байи покидал поле "Уэмбли" на носилках, в кислородной маске на лице, а также с корсетом на шее. Казалось, что травма 26-летнего ивуарийца может оказаться весьма серьезной.



Однако Байи быстро пришел в себя и после рутинных медицинских тестов был выписан из госпиталя.



"Спасибо за все ваши слова поддержки. Я в порядке, отделался испугом. Мне гораздо больнее от вчерашнего поражения. Мы должны собраться и переключиться на два больших матча, что ждут нас на этой неделе", — сообщил Байи в социальных сетях.