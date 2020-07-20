Гвардиола: "Выходные перед "Реалом"? Две недели тренировок!"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его игроки не получат ни дня выходных перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" 7 августа.

После поражения 2:0 от "Арсенала" в минувшую субботу Гвардиола уже посетовал, что вылет из Кубка Англии нарушил его планы в отношении "Реала", ведь он собирается использовать финальный матч на "Уэмбли" 1 августа как подготовку к битве с новоиспеченными чемпионами Ла Лиги.



Теперь у "Сити" образовалась почти двухнедельная пауза между завершением сезона Премьер-Лиги 26 июля и встречей с "Реалом", однако Гвардиола не даст отдыхать своим игрокам.



"Нет. Мы продолжим тренироваться, когда сезон в лиге завершится. Мы сможем использовать эти две недели, чтобы поработать над определенным стилем игры против "Реала". Они не смогут рассчитывать на Серхио Рамоса, поэтому мы должны разобраться, как они собираются сыграть. Также мы должны улучшить собственную игру".



"Мы имели достаточно шансов против "Арсенала" на "Уэмбли", но мы не использовали их. Уверен, мы сможем создать шансы и против "Реала", но если мы не используем их, тогда мы вылетим. В целом я настроен позитивно. Я в восторге от того, что могу готовиться к матчу против "Реала", и я оптимистичен относительно наших шансов выйти в следующий раунд, учитывая имеющихся у нас игроков", — цитирует Гвардиолу The Guardian.