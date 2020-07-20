Гвардиола рад появлению в Премьер-Лиге "особенного" Бьелсы

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его коллега Марсело Бьелса украсит Премьер-Лигу.

На прошлой неделе "Лидс" сперва оформил выход в Премьер-Лигу, а затем был подтвержден победителем Чемпионшипа.



Таким образом, "Лидс" возвращается в элиту после 16 лет отсутствия, и Гвардиола это приветствует, но еще больше Хосепа радует появление в Премьер-Лиге опытнейшего Бьелсы.



"Мои поздравления не только Марсело Бьелсе, но и всему "Лидсу". Это команда с историей, и они возвращаются спустя 16 лет. Будет замечательно сыграть на их стадионе. Они потрудились исключительным образом. Поражение в плей-офф в прошлом сезоне стало психологическим ударом по ним, но они отреагировали и спустя год добились своего. Это говорит об их стабильности. Большие поздравления".



"Я не был его (Бьелсы) игроком, поэтому мне сложно рассуждать о нем, но я знаю, как отзывались о нем тысячи миллионов его игроков и какое влияние он на них оказал".



"Мне посчастливилось несколько раз увидеться и поговорить с ним. Он очень аутентичный тренер, потому что никакой другой тренер не может играть так, как он. Никто не может повторить его, и это делает его таким особенным".



"Это невероятно для английского футбола, что в следующем сезоне он будет в Премьер-Лиге, и люди смогут узнать его", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.